Pjevač se morao suočiti s osobama koje su se lažno predstavljale kao on, vrijeđale druge ljude među kojima su i njegovi prijatelji. Grozan je to osjećaj: Stvarno sam bio ljut, ali moja ekipa je to doživjela puno tragičnije

Nema zvijezde koja nije osjetila gorčinu lažnog predstavljanja. U počecima Mate Bulić (64) tome nije pridavao pažnju. Posebice stoga što je taj lažni profil izgledao više kao fan page, nego kao predstavljanje na osobnoj razini. Alarm se upalio kad se lažni Mate Bulić oglasio u vrijeme kad je Zlatko Dalić (55) osvojio srebro na Svjetskom nogometnom prvenstvu.