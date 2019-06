Bullock raznježila govorom o svojoj djeci: 'Za njih bi sve...'

Glumica Sandra Bullock (54) osvojila je nagradu za najbolju ulogu u horor filmu 'Bird Box' na filmskoj MTV dodjeli, a njezin govor bio je posebice dirljiv. Spomenula je svoju djecu, sina Louisa (9) i kći Lailu (7) dok je objašnjavala kako je prihvatila ulogu u filmu.

- Djeca su me pitala zašto nikad nisam ništa napravila za njih tako da kad mi se ponudila prilika za 'Bird Box' znala sam da je to priča koju moram napraviti jer je o obitelji. Kad sam završila s filmom, došla sam do djece i rekla im 'Evo, mama je napravila nešto za vas, iako vi to nećete moći pogledati dok ne navršite 21 godinu jer, navodno, biti mama je horor film. Znat ćete kad pogledate film da ne postoji stvar koju ne bih učinila za vas' - ispričala je Sandra nakon što je primila nagradu.

Ipak, njezin sin joj je rekao da bi trebala snimati drukčiji žanr filmova, a ne horore.

- Kad sam im to rekla, sin me pogledao s velikim, predivnim očima i rekao: 'Mama, govorio sam ti o filmovima o superjunacima. Njih bi trebala snimati. Oni rade važan posao trenutačno. Kaznila sam ga - našalila se Sandra.