'Bumbarovo ljeto' počinje na Pula film festivalu: 'Snimanje na otoku bilo je pravi izazov!'

Sjajni bljesak na noćnom nebu prekida tihu idilu otočića Trsa, a jedno sasvim obično i monotono ljeto pretvara se u pravu avanturu i misteriju. ‘Bumbarovo ljeto’ počinje dolaskom dječaka Karla, gradskog šminkera bujne mašte, koji teleskopom zapazi bljesak i ekipu prijatelja, zajedno s lokalcem Bumbarom, povede u noćnu avanturu. Na obližnjem svjetioniku pronalaze Chikua - preplašenog dječaka iz Afrike, a družina uskoro shvaća da se umjesto pada meteora ovdje odvija nešto puno tajanstvenije.

Film ‘Bumbarovo ljeto’ spoj je pustolovine i misterija temeljen na romanu ‘Tajanstveni svjetionik’ autorice Maje Gluščević. Zamišljeni otočić Trs svoj je dom našao na otoku Zlarinu u šibenskom arhipelagu gdje je ekipa, predvođena redateljem Danielom Kušanom, snimala u rujnu prošle godine. Snimanje na otoku, priča nam redatelj Kušan, bilo je izazovno.

- Kao što i sam naslov filma govori morali smo glumiti ljeto. Dva dana prije početka snimanja bilo je užasno vruće, a onda kad smo krenuli sa snimanjima stalno je neka kiša padala, puhala je bura, a dosta se ekipe i razboljelo. Ipak, sve je na kraju dobro prošlo. Sezona je tad već bila završila tako da smo na otoku praktički bili sami. Zlarin je predivan i ljudi su nam pomagali tako da smo se bez obzira na sve te nedaće uspjeli otvoriti kreativno - priča nam Kušan.

Da je snimanje na otoku bilo pravi izazov potvrđuje nam i producent Ivan Maloča iz produkcije kuće Interfilm.

- Djeci je uglavnom to bilo prvo filmsko iskustvo. Izazovan je bio taj spoj malog otoka sa slabijom infrastrukturom, a nas je puno, djece je puno. Ipak, djeca su bila voljna, spremna, zanimljiva. Mislim da se cijela ekipa porazbolijevala, ali dijete nije niti jedno. U trenutku padne sunce, krene puhati bura pa je na trenutke bilo jako hladno. Bilo je izazovno, ali s druge strane djeca su bila stvarno sjajna - priča nam Maloča.

Redatelj Kušan već ima pozamašno iskustvo rada na filmovima za djecu. ‘Koko i duhovi’, nastao prema romanu njegovog oca Ivana Kušana, jedan je od najgledanijih domaćih filmova od osamostaljenja, a nastavak ‘Ljubav ili smrt’ postigao je najbolje kino-otvaranje domaćeg filma u prvom vikendu 2014. godine.

- Rad s djecom na filmu u startu bude težak jer kod nas nema toga kao u Americi da ti dođe milijun djece na audicije, da ih roditelji pripremaju od malih nogu da budu neke filmske zvijezde. Mi sami tražimo svoje glumce. Kako se radnja filma odvija u Dalmaciji, onda smo tražili glumce po Šibeniku, Zadru, Splitu... Imali smo opet puno sreće sa djecom, a trebalo nam ih je dosta jer imamo šest glavnih uloga. Isto smo ih tako dosta pripremali. To je cijeli jedan proces, dosta je ljudi radilo s njima i kad se ta priprema odradi više nije problem. Kad se djeca otvore, onda je lijepo raditi s njima jer oni onda ponude neku novu perspektivu i na nama je onda da to iskoristimo, a ne samo da im dajemo upute. Kroz njih onda i učimo što je djeci dobro i što im se sviđa, a što ne - objašnjava Kušan.

Dječja pustolovina na otoku nije tek puka zabava, već i ‘punokrvni’ krimić, kaže nam redatelj Kušan. Dječja družina pokušava dječaku Chikuu iz Afrike pomoći da se sakrije od lanca krijumčara djece.

- Mene je taj scenarij privukao većinom i zbog te teme. Mislim da djeca mogu razumjeti teže probleme ako im se to približi na adekvatan način, ne treba im previše docirati. Mislim da bi taj miks zabave i jedne ozbiljne teme mogao biti dobitna kombinacija za to što bi djeci moglo biti zanimljivo. I kada sam radio ‘Koka i duhove’ moj je stav bio da djeca mogu pratiti jednu kompleksniju priču da to ne mora uvijek samo biti neka bezumna zabava - ističe Kušan.

’Bumbarovo ljeto’ dio je šireg projekta, a uz film je razvijena i istoimena video igra koja kombinira isječke iz filma. Na taj način gledatelji postaju igrači te imaju mogućnost intervenirati u medij i pomoći likovima da postignu svoje ciljeve. Ipak, producent Maloča nam otkriva kako igra ipak neće biti pušten uz film jer će za njen razvoj biti potrebno još neko vrijeme.

’Bumbarovo ljeto’ nastalo je u produkciji kuće Interfilm koja ove godine slavi velikih 35 godina rada.

- Pogledam nekad na IMDB i mislim se Bože koliko toga ima! Dosta smo spotova radili, drago mi je da smo u doba rata radili spot za ‘Ne dirajte mi ravnicu’. Radili smo i dosta političkih spotova, radili smo i s Franjom Tuđmanom, pa do dokumentarnih filmova, a onda smo prešli na igrani film. Koji mi je projekt bio najdraži to je teško odrediti. Možda mi je najdraži ovaj zadnji, to bi bio neki diplomatski odgovor - kaže nam kroz smijeh Maloča.

’Bumbarovo ljeto’ svjetsku će premijeru imati večeras, 11. srpnja na 72. Pulskom filmskom festivalu, a u kinima će zaigrati od 24. srpnja.