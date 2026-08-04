Burna ljubavna prošlost: Dok mu je zaručnica snimala film, on je oženio Angelinu Jolie

Glumac, scenarist i oskarovac Billy Bob Thornton iza sebe ima jedan od najburnijih ljubavnih života u Hollywoodu. Tijekom desetljeća bio je u čak šest brakova, nekoliko njegovih veza punilo je naslovnice svjetskih medija, a tek je nakon brojnih životnih uspona i padova pronašao stabilnost uz suprugu Connie Angland, s kojom je danas u dugogodišnjem i skladnom odnosu. Slavni glumac inače danas slavi 71. rođendan.

Thornton se prvi put oženio 1978. Melissom Lee Gatlin, djevojkom koju je upoznao kod kuće u Arkansasa. Tijekom njihova braka dobili su kćer Amandu Brooke Brumfield, no zajednički život nije dugo potrajao. Već 1980. godine Melissa je podnijela zahtjev za razvod, u kojem je navela "nepomirljive razlike" i nevjeru s njegove strane.

Nakon nekoliko godina ponovno je stao pred oltar, ovoga puta s glumicom Toni Lawrence. Vjenčali su se 1986., ali brak je trajao svega dvije godine. Razveli su se 1988., a Lawrence je kasnije nastavila život daleko od filmskih reflektora te se posvetila keramici.

Treći brak uslijedio je 1990. godine s glumicom Cyndom Williams, s kojom je Thornton glumio u kriminalističkom filmu "One False Move". Iako su zajedno radili na filmu, njihov je brak završio prije nego što je ostvarenje stiglo u kina.

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- Bili smo samo prijatelji, nismo se ni trebali vjenčati - rekao je Thornton godinama kasnije za People.

Godine 1993. oženio je manekenku Pietru Dawn Cherniak, koju je upoznao ispred jednog restorana u Los Angelesu. Zajedno su dobili dvojicu sinova, Harryja Jamesa i Williama Langstona. Međutim, nakon što je Thornton 1997. osvojio Oscara za film "Sling Blade", njihov je brak došao kraju. Cherniak je podnijela zahtjev za razvod, a pritom je iznijela optužbe za fizičko i verbalno zlostavljanje. Thornton je te optužbe odlučno odbacio, a govorio je kako njihov brak nije bio savršen, ali da se nikada nije ponašao na način za koji ga je bivša supruga teretila.

Krajem devedesetih godina Thornton je bio zaručen s glumicom Laurom Dern. Upoznali su se 1997. godine, a njihova je veza djelovala ozbiljno i stabilno. No uslijedio je jedan od najneočekivanijih prekida u Hollywoodu. Dok je Laura Dern snimala film izvan grada, Thornton je u tajnosti oženio Angelinu Jolie.

- Otišla sam od kuće zbog snimanja filma, a dok sam bila na putu moj dečko se vjenčao i više ga nikada nisam vidjela - rekla je Dern u razgovoru za ABC News 2000. godine.

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Njegov brak s Angelinom Jolie ostao je jedan od najpoznatijih i najeksponiranijih celebrity brakova početka 2000-ih. Upoznali su se tijekom snimanja filma "Pushing Tin", u kojem su glumili bračni par, a već 5. svibnja 2000. godine vjenčali su se u Las Vegasu. Njihova veza neprestano je privlačila pažnju javnosti. Oboje su nosili tetovaže s imenima partnera, a posebno su ostali zapamćeni po ogrlicama u kojima su čuvali bočice s krvlju. Thornton je jednom prilikom čak priznao da je znao nositi Angelinino donje rublje.

U ožujku 2002. Angelina Jolie posvojila je dječaka Maddoxa iz Kambodže. Iako je posvojenje formalno provela sama, plan je bio da ga zajedno odgajaju. Međutim, samo nekoliko mjeseci poslije podnijela je zahtjev za razvod zbog nepomirljivih razlika. Brak je službeno okončan 2003. godine, a Maddoxa je kasnije posvojio njezin tadašnji suprug Brad Pitt.

Unatoč razvodu, Thornton i Jolie ostali su u dobrim odnosima. Glumac je više puta isticao da je to bilo jedno od najljepših razdoblja njegova života te da su i danas bliski prijatelji. Istaknuo je kako je njihov razlaz bio civiliziran te da su se jednostavno razišli zbog različitih životnih stilova. Jolie, prema njegovim riječima, i dalje svake godine šalje božićne darove njegovu sinu.

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Nedugo nakon razvoda od Angeline Jolie, Thornton je upoznao Connie Angland na snimanju filma "Bad Santa". Njegova buduća supruga tada je radila kao umjetnica za specijalne efekte i lutkarica, a upoznali su se zahvaljujući njezinoj sestri koja je bila dio filmske ekipe.

Veza se razvila vrlo brzo, a 22. rujna 2004. dobili su kćer Bellu. Iako je Thornton godinama tvrdio da se više nikada neće ženiti jer nije želio novu suprugu izlagati medijskim usporedbama s prethodnim brakovima, s Connie je ipak promijenio mišljenje. Nakon više od deset godina zajedničkog života vjenčali su se 22. listopada 2014. godine na privatnoj ceremoniji održanoj u njihovom domu u Los Angelesu, okruženi najbližim članovima obitelji.

Glumac je kasnije priznao da su se na brak odlučili ponajprije zbog svoje kćeri Belle, koja ih je često pitala zašto njezini roditelji nisu vjenčani nakon toliko godina zajedničkog života.

Danas Thornton otvoreno govori kako je upravo Connie osoba koja mu je donijela mir i stabilnost. Gostujući u emisiji Drew Barrymore krajem 2024. godine izjavio je da ga je "izvukla iz životnog ponora" te naglasio kako su zajedno dulje nego što su trajali svi njegovi prethodni brakovi zajedno.