<p><strong>Miroslav Škoro</strong> (57) izazvao je bijes javnosti nakon izjave kako se silovana žena o pobačaju treba savjetovati sa svojom obitelji. Reagirale su brojne 'poznate face', neke od njih su mu pokazale i srednji prst, a sada se o svemu oglasio i glazbenik <strong>Mladen Burnać </strong>(50).</p><p>- Ne želim uopće ulaziti u to što je točno netko rekao i koliko su to možda mediji izvukli iz konteksta i izokrenuli. Ali kada su prava 'nježnijeg spola' ipak postala goruća tema broj jedan, želim reći da ovim putem dajem podršku svim ženama u njihovoj borbi za pravo na slobodnu volju i vlastiti odabir - napisao je na Facebooku.</p><p>- To je nešto, na što ne smije utjecati nikakva politika, niti ikakva vrsta religije. I tu je kraj priče - dodao je.</p><p>Podsjetimo, Škori je srednji prst pokazala čak i bivša predsjednica <strong>Kolinda Grabar-Kitarović </strong>(52), a njegovu izjavu najoštrije je osudila novinarka <strong>Danka Derifaj</strong>.</p><p>- Cijeli dan sam iskopčana i sad vidim da je glavna tema imaju li silovane žene pravo glasa. Muškarci nas uzeli u usta i ne puštaju. Popi*dila sam. Odje*ite više od moje maternice i moje pi*ke, isto tako i od onih moje prijateljice, kolegice, majke, kćeri ili bilo koje druge žene. Ima da nas pustite na miru i poštujete - napisala je.</p>