Burnaćev novi duet: Nekima su društvo samo kućni ljubimci...

'Ti imaš svega, čak i previše, ali nikog da ti pjesmu napiše, da te ljubi mekim riječima, da ti jutro daje toplim rukama', stih je Mladena Burnaća (49) posvećen ženama karijeristicama. Zagrebački kantautor je objavio duet s Mariom Rucnerom (40) - 'Istina'. Pjesma govori o problemima današnjice i trkom za poslovnim uspjehom.

- Odavno je prošlo vrijeme kad je žena sjedila doma. Lijepo je biti uspješan, no kod mnogih je to otišlo u krajnost i društvo im u životu pravi samo kućni ljubimac. Moj kum Vinko kaže da današnje žene kuhaču vide samo na televiziji - rekao nam je Burnać i dodao da to vrijedi i za muškarce karijeriste.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Ovo nije prvi duet u njegovoj karijeri. S Kemalom Montenom 2007. pjevao je 'Takva je sudbina'. Koju godinu kasnije napravio je pjesmu 'Jer ti ljubiš drugoga' koja se svidjela Arsenu Dediću pa su je zajedno otpjevali. Nježnim i sugestivnim tekstovima osvojio je i glumicu Milu Elegović (48) pa su lani pjevali 'Više nismo zajedno'.

Foto: Pixsell/Instagram

Njegova zafrkantska pjesma 'Džaba, džaba' dogurala je i do Kine, pa je s kineskim reperom Rockom također snimio duet. Uskoro će je promovirati u Kini.

- Dogovorena su gostovanja na nekoliko njihovih televizija, a i naši DJ-evi nam šalju samo riječi pohvale. Pjesma je odlična za ples i klubove - kaže Burnać.

Tema: Muzika