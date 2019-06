Burne rasprave: Irina želi kćer u New Yorku, a Bradley u LA-u Kad im je veza puknula, par se dogovorio da će podijeliti skrbništvo nad njom i skupa ju odgajati, no čini se da im raspao dogovor. Cooper želi da kći živi s njim u Los Angelesu, a Irina u New Yorku