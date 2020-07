Caitlyn se ne osvrće na skandal Kardashiana: Uživa na bazenu

<p>I dok je obitelj Kardashian-Jenner trenutačno u skandalu, <strong>Caitlyn</strong> (70) uživa brčkajući se u bazenu. Pozirala je u toplesu, a oko vrata je nosila samo olimpijsku medalju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Poznata obitelj Kardashian</strong></p><p>Naime, prije promjene spola bila je poznata kao <strong>Bruce Jenner</strong> i osvajač olimpijske medalje pa su je vjerojatno ponijele emocije i prisjetila se prošlih vremena. </p><p>Svojih 10 milijuna pratitelja oduševila je fotografijom pa su je pohvalili u komentarima.</p><p>- Kraljice, prekrasna si. Ajme, želim tvoju medalju - pisali su joj.</p><p>Caitlyn je nedavno podržala i najavu kandidature <strong>Kanyea Westa</strong> (43) za predsjednika SAD-a. No, posljednja događanja oko njegova sloma na predizbornom skupu i najave kako se želi razvesti od supruge <strong>Kim Kardashian</strong> (39), još uvijek nije komentirala. </p><p>Podsjetimo, Caitlyn se operirala 2015., nakon što su ju konstantno ispitivali hoće li promijeniti spol. Operacija je bila uspješna i osjećala se oslobođenom. </p><p>- Zbog čega ga ne bih uklonila? Pa to je samo penis. Nema ništa posebno oko njega osim da možeš lako obaviti nuždu u šumi. A osim toga dosadilo mi ga je konstantno presavijati - ispričala je tad Jenner. </p><p>Otkako je promijenila spol, odnos njezine obitelji puno je drugačiji prema njoj. Doduše, nisu joj zamjerali to što je odlučila promijeniti spol, nego to što je bila na nekim zahvatima bez da je njima išta rekla.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>