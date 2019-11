Cajka opet provocira: Odjenula top koji je jedva obuzdao grudi

Srpska pjevačica Jelena Karleuša (41) zaista ne radi pauze na društvenim mrežama. Na Instagramu je objavila fotografije na kojima je ponovno pokazala previše. Kosu je raspustila, a odjenula je rozu suknju i top koji je jedva obuzdavao njezine osebujne atribute.

Foto: Instagram

- Kada ste u nedoumici, odjenite rozo - napisala je opis objave koja je u kratkom roku prikupila preko 70.000 lajkova na Instagramu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Sada bi moglo doći do trzavica u Karleušinom braku s obzirom na to da se Jelenina golišava izdanja na društvenim mrežama ne sviđaju njezinom suprugu, nogometašu Dušku Tošiću (34).

Foto: Instagram

- Stalno mi govori da se neprestano slikam gola i kako to više nema smisla. On to ne voli. Pita me do kad ću se skidati gola, a ja kažem da se nije oženio domaćicom, nego Jelenom Karleušom. Mislio je da zna u što se upušta - izjavila je cajka nedavno.

Možda nema podršku supruga, no njezine objave definitivno obožava imenjakinja Jelena Rozga (42) koja joj je nedavno komentirala video napisavši: 'Top'. Inače, nije tajna da se njih dvije obožavaju.

Foto: Instagram

Karleuša je jednom prilikom u showu 'Zvezde Granda' rekla kako iznimno cijeni splitsku pjevačicu i njezino pjevanje te da joj je Rozgina najdraža pjesma 'Moje proljeće'.

POGLEDAJTE VIDEO: