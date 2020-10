Čak 32.000 litara Coca-Cole se koristilo za scenu jurnjave po ulici u novom Bondovom filmu

<p>U novom filmu o <strong>Jamesu Bondu</strong>, 'No Time to Die', korišteno je čak 8.400 galona Coca-Cole (oko 32.000 litara) kako bi jedna od ulica na kojoj se snimala scena postala manje skliska za vratolomije na motociklu, pišu <a href="https://www.ladbible.com/entertainment/tv-and-film-8400-gallons-of-coke-was-used-to-keep-james-bond-on-motorbike-20201018?fbclid=IwAR3kprEg6NpQsiARKuN5BEjgtMZp8wAL0PPtBdIIFQ6yZ9Zlx-tmq_EmhI8">strani mediji</a>.</p><p>Produkcija je za ovaj pothvat potrošila vrtoglavih 71.000 dolara, odnosno oko 460.000 kuna. Ekipa sa seta prskala je gazirano piće po gradu Matera na jugu Italije prije nevjerojatne jurnjave na motorima, koja uključuje i skok preko zida od 60 metara.</p><p>Plan je bio ostaviti ljepljivi talog preko kaldrme, što znači da bi se motocikl od 450 kubika pravilno hvatao kad bi sletio.</p><p>Kaskader <strong>Paul Edmondson</strong> 'oživio' je cijelu stvar, no ideja se, među ostalim, prepisuje i glavnom glumcu<strong> Danielu Craigu </strong>(52).</p><p>- Potrošio sam gotovo 60.000 eura prskajući Coca-Colu oko grada Matere. Veoma dugo prskam Coca-Colu po skliskim površinama - izjavio je tajni agent 007.</p><p>Dodao je kako je dodatni bonus gaziranog pića taj što 'stvari izgledaju vrlo čisto nakon što se ispere'.</p><p>Inače, ovo je 25. film o Jamesu Bodnu, a prvotno je trebao izaći u travnju ove godine.</p><p>No sve se poklopilo s karantenom zbog pandemije korona virusa pa je odgođen za travanj 2021.</p>