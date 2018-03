Cameron Diaz u penziji: Više ne želim glumiti, dosta mi je...

Cameron Diaz (45) posljednji put smo imali prilike vidjeti u adaptaciji mjuzikla 'Annie' u 2014., a od tada izbjegava i društvene događaje pa je se rijetko vidi u javnosti.

- Cameron se umirovila, više ne želi raditi filmove - otkrila je Selma Blair (45) koja je 2002. s Diaz glumila u komediji 'Najslađe stvorenje'.

Foto: Promo Cameron Diaz, Selma Blair i Christina Applegate u filmu

Blair je otkrila da je nedavno bila na ručku s Cameron te da su pričale o svom zajedničkom filmu. Kada je Salma spomenula kako bi voljela snimiti nastavak, no Diaz joj je rekla kako više ne želi ništa snimati.

- Rekla mi je: 'Gotova sam!'. Ona ni ne treba više snimati filmove, trenutno ima odličan život. Mislim da je ništa ne bi moglo natjerati da se vrati na posao - rekla je Blair, poznata i po ulozi u filmu 'Okrutne namjere'.

Iako zvijezda 'Maske' nije potvrdila da je umirovljena, nedavno je objasnila zašto se povukla iz javnosti.

- Shvatila sam da više ne znam tko sam, a to je tako užasan osjećaj. Odlučila sam se ponovno upoznati i doći i k sebi - rekla je Diaz.

Cameron Diaz u filmu

Glumica se udala za gitarista Benjija Maddena (39) 2015., nakon sedam mjeseci veze. Iako se šuškalo da je trudna, glumica nije ništa potvrdila.

- Producenti joj stalno šalju razne ponude i scenarije, no ona uopće nije zainteresirana. Sretna je ovako i uživa u slobodnom vremenu - rekao je nedavno glumičin prijatelj za Daily Mail..

Diaz je sa 16 godina potpisala ugovor s modnom agencijom te se odmah proslavila kao manekenka, snimajući rekla za Calvin Klein i Levi's. Kada je imala 21 godinu, Cameron se prijavila na audiciju za film 'Maska' u kojem glavnu ulogu ima Jim Carrey (56), iako nikada prije toga nije glumila. Utjelovila je zavodljivu pjevačicu Tinu, a uloga ju je donijela svjetsku slavu. 'Maska' je bio jedan od najunosnijih filmova 1994., a Diaz je postala seks simbol.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Kasnije su joj se zaredali hitovi poput 'Svi su ludi za Mary', 'Charliejevi anđeli' i 'Nebo boje vanilije'.

Cameron je napisala i dvije knjige o zdravlju, a prva, naslova 'The Body Book: Feed, Move, Understand and Love Your Amazing Body', je 2014. bila bestseler. Dvije godine kasnije, objavila je drugu knjigu koja nije bila jednako uspješna.