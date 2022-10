Camilla napravila lijepu gestu: Pozirala s tisuću medvjedića, a povod fotke oduševio je mnoge

Supruga kralja Charlesa III. (73), Camilla Parker Bowles (75), pozirala je s tisuću plišanih medvjedića koje su ožalošćeni Britanci ostavljali na mjestima gdje se kraljici Elizabeti II. odavala počast nakon njezine smrti. Buckinghamska palača objavila je njezinu fotografiju, a mnogi su u komentarima pohvalili odluku Palače da se plišanci poklone djeci.

Poslije žalovanja objavljeno je da su sve igračke brižno prikupljene i temeljito očišćene kako bi ih podijelili potrebitoj djeci, prenosi Entertainment Tonight.

Britancima se, sudeći po komentarima, svidjela ta odluka.

'Dobra ideja', 'Ovo je odlična ideja, razveselit ćete puno djece', 'Super', 'Kakva lijepa gesta', pisali su.

Inače, medvjedić Paddington postao je svojevrsni britanski simbol jer je kraljica s njim glumila u skeču od dvije i pol minute na BBC-u. Bilo je to povodom njezine 70. obljetnice vladanja.

- Hvala ti što si me primila. Nadam se da ćeš imati divan platinasti jubilej - rekao joj je medo. Kraljica zatim pita Paddingtona želi li čaj, a on kaže: 'Oh, da, molim te.'

