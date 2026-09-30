Car pokušao urazumiti Lauru, ona u vrućim hlačama pokazala guzu: 'Budi normalna, ne pij...'

Laura Prgomet, bivša natjecateljica iz showa 'Gospodin Savršeni', ponovno je podigla prašinu u srpskom reality showu 'Elita'

Laura je, vidno pod utjecajem alkohola, pričala s Filipom Carom, koji ju je pokušao urazumiti. Na sebi je imala vruće hlačice koje su otkrile njenu guzu, a na glavi kaubojski šešir. Tema rasprave vrlo brzo postaje ozbiljna kada Car krene objašnjavati svoje traume iz prošlosti.

​- Daj, Laura! Ja imam PTSP od uhođenja i od napadanja - rekao joj je Car.

Laura se cijelo vrijeme pokušava braniti pomalo nesuvislim rečenicama. On ističe kako osjeća ogroman stres zbog njezina ponašanja i kako odbija biti optužen za stvari koje nije napravio.

Dalje Car govori Lauri da mora prestati piti te je upozorava da joj drugi sudionici daju piće kako bi je iskoristili, dok on izričito tvrdi da joj nikada nije natočio alkohol otkako je ušla u emisiju.

- Jesam ti ja ikad dao alkohol? Dobar si lik, budi normalna... - govori Car Lauri.

Inače, Laura se odmah po ulasku u show zbližila s Filipom Carem te su ih kamere snimile sakrivene ispod pokrivača, a ljubila se i sa bivšim suprugom pjevačice Goce Tržan.

Foto: Pink

Sada je Laura imala intimni odnos s Filipom Đukićem, a od njenih glasnih jauka i uzdaha, odzvanjalo je cijelo imanje, što je odmah privuklo pažnju ostalih natjecatelja. No, drama je izbila kada je u sobu uletjela Filipova djevojka, dubrovačka influencerica Aneli Ahmić. Zbog straha da bi se svi troje mogli fizički obračunati, osiguranje je u stopu pratilo uzrujanu Aneli kako ne bi nasrnula na Lauru i Filipa koji su goli ležali pod pokrivačem.

*uz korištenje AI-ja

