Cardi B bacila periku u publiku pa ju sad traži: Želim ju nazad

Glazbenica Cardi B (26), trenutno najveća ženska rap zvijezda na svijetu, nastupajući na Wireless hip-hop festivalu u Engleskoj, previše se zanijela i usred energične izvedbe skinula periku s glave i bacila je u publiku koja je oduševljeno vrištala.

I GOT CARRIED AWAY .......I want my wig back:/ Dm me . pic.twitter.com/YPAmSbb9uP