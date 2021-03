Pjesma 'WAP' u izvedbi Cardi B (28) i Megan Thee Stallion (26) iznimno je popularna još od prošlog ljeta no, sada je razljutila neke američke konzervativce.

U pjesmi se nalazi puno eksplicitnih stihova koje prati seksi spot koji je do sada na YouTubeu pregledan više od 370 milijuna puta.

Reperice su ovu pjesmu izvele i na dodjeli Grammyja koja se održala u nedjelju 13. ožujka, a njihov vruć nastup razbjesnio je aktivistkinju i konzervativnu političku komentatoricu Candace Owens.

- Ovo je spektakl? Praktički smo gledali simulaciju lezbijskog seksa na televiziji, a to se smatra feminizmom. To bi trebalo biti kultno, napredno, progresivno. Meni sve to izgleda kao da se ne radi o pitanju ljevice ili desnice. Ne radi se o političkom pitanju. Ovo je napad na američke vrijednosti, američku tradiciju, a to što aktivno pokušavate navesti djecu da streme k takvim stvarima je groteskno - napisala je Owens na svom Twitter profilu i dodala:

- U Americi slavimo perverznost.

Reperica Cardi B, nije joj ostala dužna. Ubrzo je stigao i njen odgovor. Zahvalila je Owens što joj je povećala gledanost na YouTubeu, što će joj uostalom i povisiti zaradu.

Konzervativka joj je zatim odgovorila kako ju iskorištavaju da bi potaknuli djevojke da se liše svog dostojanstva:

- Muškarci obično tretiraju žene onako kako tretiraju sebe.

Ovaj komentar je izgleda povukao zadnju liniju strpljivosti Cardi B koja je otišla korak dalje i iskoristila primjer bivše američke prve dame Melanije Trump kako bi poduprla svoje stajalište:

- Ne, Candy, muškarci tretiraju žene onako kako im žena dopusti da ju tretiraju. Pogledaj samo Melaniju, bila je porno zvijezda, no nije dopustila Trumpu da ju tretira kao takvu ili da ju ponižava zbog njene prošlosti, već ju je učinio prvom damom i majkom svog djeteta.

Reperica je uz objavu priložila i polugole fotke bivše prve dame Melanije.

No, tu nije kraj.

Owens ju je zatim upitala zašto je opsjednuta Trumpovom obitelji.

- Opsjednuta sam. Ona je moj idol. Pokazala mi je da mogu biti gola i izvoditi ‘WAP’ i još uvijek biti prva dama jednoga dana. Čekaj, samo bjelkinje mogu biti gole i pokazivati svoju seksualnost i napredovati u svojim 30-ima, a ja ne mogu? Wow, Amerika je tako nepoštena. A mislila sam da je ovo zemlja slobodnih - odgovorila joj je Cardi B, koja je i inače poznata po tome da nema dlake na jeziku.