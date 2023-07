Cardi B pogodili pićem, a ona uzvratila: Bacila mikrofon na fana, a pjesma se nastavila...

Cardi B nastupala je u Las Vegasu u klubu, a nakon što je izvela pjesmu 'I Like It', DJ je smanjio glazbu pa je glazbenica nastavila pjevati, ali je ubrzo prestala jer ju je to razljutilo dovoljno da je uzela mikrofon i gađala put njega. Ne samo da ju je to razljutilo, već je sutra dan na drugom nastupu pogodila i obožavatelja.

Ona je usred pjevanja svog hita 'Bodak Yellow' iz 2018. podigla mikrofon da otpjeva još jedan stih, ali odjednom je na nju sletio mlaz tekućine.

Iz publike su bacili piće na nju, što je Cardi razljutilo toliko da je uzela mikrofon i pogodila fana koji je to napravio.

Prestala je pjevati, ali kada je bacila mikrofon njena pjesma se nastavila sasvim normalno, kao da ju ona pjeva pa se prema svemu sudeći radilo o playbacku.

Obožavatelji u Las Vegasu navodno su čekali dva sata na vrućini prije nego što se zvijezda pojavila kako bi nastupila, ona ih je na početku pozdravila i zamolila da je poliju vodom što su neki shvatili očito doslovno pa je završila na kraju u mokroj haljini.

Nosila je narančastu kombinaciju koja je istaknula njenu figuru i dekolte, a kosu je nježno uvila i pustila prema naprijed. Ljutita Cardi prestala je pjevati nakon što su je pogodili, a zbunjeni fanovi na društvenim mrežama ne mogu shvatiti zašto se sve to dogodilo.

- Što je bilo? Zašto su je uopće gađali? Netko ju je dobro naljutio - pisali su, a drugi tvrdili da su joj možda htjeli pomoći da se rashladi.