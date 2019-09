Cardi B 'utegnula' je obline u korzet-jaknu našeg dizajnera

Hrvatski modni dizajner Juraj Zigman (35) poznat je po suradnji s brojnim svjetskim i regionalnim zvijezdama. Nakon što je u više navrata odjenuo repericu Nicki Minaj (36) i Ritu Oru (28), sad se u njegovu kreaciju 'utegnula' i Cardi B (26).

- Cardi B u Zigmanovoj korzet jakni - ponosno se na društvenim mrežama pohvalio dizajner. U spotu za pjesmu 'Writing On The Wall' reperica pjeva s Karim Kharbouch, poznatijim pod umjetničkim imenom French Montana (34).

Američka reperica izvijala se u Zigmanovu stajlingu, a u više navrata pokazala je i svoju stražnjicu.

S obzirom na to da je korzet koji je pjevačica Nicki Minaj nosila u spotu 'Woman Like Me' Zigman napravio specijalno po narudžbi, nije isključeno da je to učinio i ovog puta za Cardi B.

I to nije bio prvi put da se bujna reperica put 'utegnula' u seksi korzet domaćeg dizajnera jer je to osim u listopadu prošle godine, napravila i dva mjeseca ranije na pozornici dodjele MTV nagrada u Los Angelesu.

Nicki je snimila pjesmu s ženskim bendom Little Mix čije su članice također surađivale s Jurajem. Za dodjelu Brit Awardsa, gdje su s pjesmom 'Shout Out To My Ex' osvojile nagradu za najbolji singl, djevojke su htjele da im Zigman dizajnira kostime.

- Cure su znale što žele. Dobio sam samo okvirne zamisli od producenata i stilista, a sve ostalo je moja sloboda u dizajniranju - rekao nam je Zigman.

Riječanin je kreirao odjeću i za pjevačicu Fergie (44), njezine plesače i gostujuću zvijezdu Pablla Vittara (24) na brazilskom festivalu Rock in Rio.

- Prednost ovakvih suradnji je što klijenti žele unikat i kreaciju izrađenu samo za njih, a ja im to pružam - istaknuo je Zigman kojemu je tada inspiracija bila novi album pjevačice 'Double Dutchess'.

Osim svjetskih, 'obukao' je i regionalne zvijezde. Dvije 'rivalke', Severina (47) i Jelena Karleuša (41) nosile su mnogo puta njegove kreacije.

