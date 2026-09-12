'Čarobnjak iz Sarajeva' prošao je put od tvornice do vrha poznatih svjetskih top ljestvica

Edin Dervišhalidović, svima poznatiji kao Dino Merlin, danas slavi 64. rođendan. Njegova karijera, duga četiri desetljeća, priča je o nevjerojatnom talentu i upornosti. Od skromnih početaka u sarajevskoj četvrti Alifakovac do rasprodanih stadiona i Billboardove top liste, Merlinov put bio je sve samo ne običan, a njegove pjesme postale su zvučna podloga života generacija diljem regije.

Odrastao uz samohranu majku u sarajevskom Alifakovcu, mladi Edin sanjao je o glazbi. Iako se majka protivila toj ideji, ipak mu je pomogla kupiti prvu gitaru. Kao samouk, prvu je pjesmu napisao s 14 godina, a uskoro je s prijateljem Mensurom Lutvicom počeo svirati na ulicama. S još nekoliko prijatelja osnivaju bend, a ime "Merlin" navodno je izvučeno iz šešira. Put do uspjeha bio je trnovit. Nakon što je napustio fakultet, bez novca za snimanje, godinama je radio u tvornici metala. Istovremeno se potajno vjenčao sa svojom srednjoškolskom ljubavi Amelom, unatoč snažnom protivljenju njezinih imućnih roditelja.

Koncert Dine Merlina u Areni Zagreb | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Preokret se dogodio 1984. godine. Dok je u unajmljenom studiju miksao pjesmu "Kokuzna vremena", slučajno je ušao glazbeni agent Muradif Brkić. Oduševljen onim što je čuo, odmah mu je ponudio ugovor i financirao snimanje ostatka albuma. Bio je to početak uspona grupe Merlin, koja je s pet albuma postala jedan od najpopularnijih bendova Jugoslavije.

Rat, himna i rađanje solo karijere

Početkom devedesetih, s raspadom države, raspada se i grupa Merlin. Dino 1991. godine započinje solo karijeru pod imenom koje će ga proslaviti. Ubrzo je stigao rat, donoseći nezamislive tragedije i odnoseći živote nekih od članova benda, uključujući bliskog suradnika i menadžera Kemala Bisića. U tim najtežim vremenima, njegova glazba postala je simbol nade.

Foto: (c) Zeljko Vidinovic / www.zvphoto.com.hr

Na poziv državnog vrha, napisao je tekst za prvu himnu Bosne i Hercegovine, "Jedna si jedina". Godine 1993. predstavljao je svoju zemlju na prvom nastupu na Eurosongu s pjesmom "Sva bol svijeta", potresnom baladom o patnjama naroda. Na eurovizijsku pozornicu vraćao se još dva puta: 1999. s pjesmom "Putnici", osvojivši sedmo mjesto, te 2011. s hitom "Love in Rewind", s kojim je ostvario šesto mjesto, jedan od najboljih bosanskohercegovačkih plasmana u povijesti natjecanja.

Osvajanje svijeta i obaranje rekorda

Prijelomni trenutak karijere dogodio se 2000. godine s albumom "Sredinom". Postao je fenomen i najprodavaniji album u regiji u 30 godina, s procijenjenih dva milijuna prodanih primjeraka. Turneja je imala više od 200 koncerata, a kulminirala je spektaklom na sarajevskom stadionu Koševo pred 80.000 ljudi. Dino Merlin ostaje jedini izvođač koji je taj stadion rasprodao čak četiri puta. Svjetsko priznanje stiglo je 2014. s albumom "Hotel Nacional".

Sarajevo: Dino Merlin održao prvi od tri najavljena koncerta na stadionu Koševo | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Zahvaljujući online prodaji, našao se među deset najprodavanijih na Billboardovoj ljestvici svjetske glazbe (World Albums). To je do danas jedini album s ovih prostora kojem je to uspjelo. Turneja "Hotel Nacional World Tour" privukla je više od 900.000 posjetitelja na četiri kontinenta, postavši najveća turneja nekog glazbenika iz jugoistočne Europe.

Pjesme iskovane iz života

Merlinovu glazbu posebnom čini duboka povezanost s osobnim iskustvima, jer su mnogi hitovi odraz njegovih životnih borbi. Jednom je ispričao kako se nakon prve jugoslavenske turneje vratio kući bez ijednog dinara. Supruga Amela dočekala ga je na vratima s njihovom kćerkicom Naidom u naručju.

​- Jesi li nam donio išta? Nemam za mlijeko - tiho ga je upitala.

Tog trenutka nije imao ništa, a taj osjećaj nemoći urezao mu se duboko u sjećanje. Njihova ljubavna priča, obilježena tajnim vjenčanjem zbog protivljenja njezinih roditelja, inspirirala je legendarnu pjesmu "Kad si rekla da me voliš". Hit "Moj je život Švicarska" nastao je iz iskustva s djevojkom koja ga je u mladosti ostavila zbog bogatijeg muškarca, da bi se vratila kad je postao slavan. Dino Merlin i danas živi u rodnom Sarajevu, u istoj ulici u kojoj je odrastao, sa suprugom Amelom te djecom, kćeri Naidom i sinom Hamzom, uspješno čuvajući privatni život daleko od očiju javnosti.

*uz korištenje AI-ja

