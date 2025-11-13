Obavijesti

DEJAN NE ČEKA

Casanova u pohodu: Prvu večer izljubio Mateu, a drugi dan se 'bacio' na Ajdu i tuđu djevojku

Casanova u pohodu: Prvu večer izljubio Mateu, a drugi dan se 'bacio' na Ajdu i tuđu djevojku
Foto: RTL

Matea i on izmijenili su poljubac prve večeri, a drugi dan je priznao kako je na 'blic' poljubio Ajdu. Htio je izmijenjivati nježnosti i s Tomislavovom zlatnom djevojkom, ali ona ga je odbila

Plesni podij na zabavi u showu 'Ljubav je na selu' postao je pozornica za flert, vruće dodire i prve poljupce. Dejan je tijekom večeri 'zavodio' svoju zlatnu djevojku Ajdu.

Kasnije je priznao kako je ipak došlo i do poljupca.

Foto: RTL

- Poljubili smo se na blic jer Ajda još ne zna francuski poljubac, kaže da nikada nije probala. Nadam se da ću je ja to naučiti - rekao je Dejan.

Foto: RTL

No Dejan nije ostao samo uz Ajdu, već je krenuo u pohode. Oko njega je bila i Tomislavova zlatna djevojka Miljana. Vanjski prostor i tišina omogućili su Dejanovim poljupcima da krenu u novu fazu, ali Miljana nije bila baš toliko spremna na sve.

Foto: RTL

- Morat ćeš ga zaslužiti - poručila je Miljana.

Prije pojave zlatnih djevojaka, Dejanu je na spoj stigla samo jedna cura, Šibenćanka Matea. Nakon spoja priznao je kako mu se jako sviđa.

Foto: RTL

- Najradije bih je odmah izljubio - rekao je, ali priznao kako ipak mora malo pričekati. 

No nije baš dugo čekao već je na zabavi počeo s osvajanjem. Ipak su on i Matea izmijenili poljubac.

- Nije mi žao što se to dogodilo, ali vidjet ćemo kasnije - rekla je tad.

Foto: RTL

Dejan nije skrivao oduševljenje.

- Matea se brutalno ljubi. Mogao bih se s njom ljubiti godinama - komentirao je Dejan.

