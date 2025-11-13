Matea i on izmijenili su poljubac prve večeri, a drugi dan je priznao kako je na 'blic' poljubio Ajdu. Htio je izmijenjivati nježnosti i s Tomislavovom zlatnom djevojkom, ali ona ga je odbila
Casanova u pohodu: Prvu večer izljubio Mateu, a drugi dan se 'bacio' na Ajdu i tuđu djevojku
Plesni podij na zabavi u showu 'Ljubav je na selu' postao je pozornica za flert, vruće dodire i prve poljupce. Dejan je tijekom večeri 'zavodio' svoju zlatnu djevojku Ajdu.
Kasnije je priznao kako je ipak došlo i do poljupca.
- Poljubili smo se na blic jer Ajda još ne zna francuski poljubac, kaže da nikada nije probala. Nadam se da ću je ja to naučiti - rekao je Dejan.
No Dejan nije ostao samo uz Ajdu, već je krenuo u pohode. Oko njega je bila i Tomislavova zlatna djevojka Miljana. Vanjski prostor i tišina omogućili su Dejanovim poljupcima da krenu u novu fazu, ali Miljana nije bila baš toliko spremna na sve.
- Morat ćeš ga zaslužiti - poručila je Miljana.
Prije pojave zlatnih djevojaka, Dejanu je na spoj stigla samo jedna cura, Šibenćanka Matea. Nakon spoja priznao je kako mu se jako sviđa.
- Najradije bih je odmah izljubio - rekao je, ali priznao kako ipak mora malo pričekati.
No nije baš dugo čekao već je na zabavi počeo s osvajanjem. Ipak su on i Matea izmijenili poljubac.
- Nije mi žao što se to dogodilo, ali vidjet ćemo kasnije - rekla je tad.
Dejan nije skrivao oduševljenje.
- Matea se brutalno ljubi. Mogao bih se s njom ljubiti godinama - komentirao je Dejan.
