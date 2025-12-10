'Cash or Trash': Etno nakit su prodali za 440€, a olimpijski Vučko je izazvao raspravu...

Novu epizodu emisije 'Cash or Trash' otvorila je Ivana iz Zadra, kozmetičarka koja je na procjenu donijela obiteljski etno nakit naslijeđen od bake.

- Donijela sam nešto što svaka žena voli, nešto što nas veseli, čini ljepšima, ponekad zadovoljnijima. Volimo to nositi - rekla je Ivana, dodajući kako za cijeli komplet ne bi išla ispod 5000 eura.

Ilam je objasnio da se radi o vrsti tradicionalne ogrlice koja se zove đerdan.

- One su se obično nosile oko vrata, a ponekad i na glavi. Na njoj su srebrnjaci od dvadeset krajcara. Oni su od srebra, nisu zlatni. Mislim da je zadnja godina koju sam vidio 1948. Također mislim da naušnice i prsten nisu srebrni. Osobno smatram da ovo nije hrvatski tradicijski nakit, stil više vuče na Makedoniju, Kosovo ili Bosnu. Moja procjena za ovaj komplet je 400 eura - rekao je Ilam, a Ivana je priznala da ju je procjena iznenadila.

Foto: NOVA TV

- Malo sam iznenađena. Očekivala sam i priželjkivala više znamenki, ali vidjet ćemo kako će se dalje cijena razvijati - rekla je.

Trgovci su nakit kupovali pojedinačno. Prva ogrlica prodana je Borni za 190 eura, naušnice su pripale Tomislavu za 100 eura, drugu ogrlicu kupio je Josip za 110 eura, a prsten je za 40 eura ponovno uzela Borna. Ukupno, Ivana je ostvarila 440 eura.

- Došla sam s nekakvim svojim očekivanjima. Nešto sam naučila, ja sam zadovoljna. Počastit ću sebe novim komadom nakita kojeg ću nositi svakodnevno. Ovaj je otišao na mjesto gdje pripada i mislim da su svi zadovoljni - rekla je Ivana nakon prodaje.

Foto: NOVA TV

Drugi prodavatelj bio je Antun Tin, modni dizajner iz Zagreba, koji je donio plakat s maskotom Vučka.

- Radi se o predmetu koji se ne nosi, ne sluša, ne jede, ali se gleda. Mislim da budi nostalgiju. Prema predmetu se rodila emocija dok sam bio mlađi. Bio mi je zanimljiv, a sada mi više nije toliko bitan pa sam ga odlučio prepustiti nekom drugom - rekao je.

Plakat je pronašao u vikendici bake i djeda i čuva ga posljednjih desetak godina.

- Ovo su regularne dimenzije 70 puta 100 centimetara. Koliko ja znam, ovu maskotu dizajnirao je Jože Trobec 1982. godine, a plakat je vezan uz Zimske olimpijske igre u Sarajevu 1984. Moj dojam je da je plakat autentičan i ja ga procjenjujem na 170 eura - istaknuo je Ilam.

- Procjena mi je dala dodatnu sigurnost i neki poticaj da probam dobiti više novaca. Ispod 150 do 200 eura ne bih nikako išao - rekao je Antun Tin nakon procjene.

Foto: NOVA TV

Plakat je izazvao pravu raspravu među trgovcima. Denis je tvrdio da je original iz 1984. godine, dok je Tomislav mislio da se radi o nešto novijem tisku. Licitacija je krenula sa 100 eura, a završila na 250 eura, koliko je ponudio Denis.

- Zadovoljan sam postignutim. Naravno da se ne bih bunio da je iznos bio veći, ali i ovo je dobro - rekao je Antun Tin.

Foto: NOVA TV

Epizodu je zatvorio Gordan, magistar nutricionizma iz Zagreba, koji je u ime svoje prijateljice donio austrijsku zdjelu za voće iz 19. stoljeća.

- Predmet koji sam donio može biti i dekoracija, a može služiti i za posluživanje, odnosno prezentiranje hrane - rekao je Gordan, naglasivši da vlasnica ne želi ići ispod 500 eura.

- Vidim oznaku. Ima taj krug s križem i unutra je broj trinaest. Ako je broj trinaest, onda je srebro čistoće osamdeset dva posto. Za ovakvu vrstu predmeta to je super. Ja ga procjenjujem na 375 eura - zaključio je Ilam.

Trgovci su davali ponude koje su rasle do 310 eura, no Gordan je, slijedeći naputak vlasnice, morao odbiti sve ponude i odlučio je zdjelu vratiti kući.

Foto: NOVA TV

Epizoda je tako donijela dvije uspješne prodaje i jedan predmet za koji se još uvijek ne zna hoće li nekada u budućnosti pronaći novog vlasnika. Koliko će sljedeći prodavatelji biti spremni odvojiti se od svojih priča i uspomena, gledatelji će doznati već u idućoj epizodi 'Cash or Trasha' u 18 sati na Novoj TV.