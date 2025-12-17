'Cash or Trash': Zlatna ribica, goblen s posebnom pričom i 'ružni pačići' stižu na procjenu

Današnja epizoda emisije Cash or Trash donosi predmete koji u studio stižu s emotivnim pričama, osobnim uspomenama i neizvjesnim tržišnim sudbinama. Dok će jedan dizajnerski komad nakita izazvati pravu borbu među trgovcima, drugi predmet otvorit će raspravu o uloženom trudu i vremenu, a treći će dokazati da se vrijednost često krije i u onome što je netko drugi odbacio.

Foto: Nova TV

Prva u emisiji predstavit će se Katarina iz Zagreba, vlasnica vintage dućana, koja na procjenu donosi dizajnersku ogrlicu s privjeskom ribice. Riječ je o poklonu s posebnom pričom i komadu nakita koji je dugo bio dio njezina stila, ali sada traži novog vlasnika. Hoće li njezina zlatna ribica ispuniti želje trgovaca, pokazat će aukcija.

Na procjenu zatim stiže Sandra iz Zagreba, turistička djelatnica, koja donosi goblen s motivom Posljednje večere. Goblen je ručno izrađivao njezin djed više od dvije godine, a uz emotivnu vrijednost postavlja se pitanje koliko se danas cijeni ovakav trud i hoće li pronaći kupca koji će ga prepoznati.

Foto: Nova TV

Emisiju će zaključiti Zoran, modni dizajner iz Dužice, koji donosi dva stolca pronađena na otpadu. Iako ih naziva “ružnim pačićima”, njihova starost, stil i potencijal mogli bi iznenaditi stručnjake i dokazati da ni odbačeni komadi namještaja nisu bezvrijedni.

Tko će kući otići zadovoljan, a tko će svoje predmete ipak vratiti doma, gledatelji će doznati u novoj epizodi Cash or Trasha.