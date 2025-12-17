Obavijesti

Show

Komentari 0
EMOTIVNE PRIČE

'Cash or Trash': Zlatna ribica, goblen s posebnom pričom i 'ružni pačići' stižu na procjenu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
'Cash or Trash': Zlatna ribica, goblen s posebnom pričom i 'ružni pačići' stižu na procjenu
5
Foto: Nova TV

Prva u emisiji će se predstaviti Katarina koja na procjenu donosi dizajnersku ogrlicu s privjeskom ribice, a nakon toga Sandra koja donosi goblen s motivom Posljednje večere

Današnja epizoda emisije Cash or Trash donosi predmete koji u studio stižu s emotivnim pričama, osobnim uspomenama i neizvjesnim tržišnim sudbinama. Dok će jedan dizajnerski komad nakita izazvati pravu borbu među trgovcima, drugi predmet otvorit će raspravu o uloženom trudu i vremenu, a treći će dokazati da se vrijednost često krije i u onome što je netko drugi odbacio.

Foto: Nova TV

Prva u emisiji predstavit će se Katarina iz Zagreba, vlasnica vintage dućana, koja na procjenu donosi dizajnersku ogrlicu s privjeskom ribice. Riječ je o poklonu s posebnom pričom i komadu nakita koji je dugo bio dio njezina stila, ali sada traži novog vlasnika. Hoće li njezina zlatna ribica ispuniti želje trgovaca, pokazat će aukcija.

Na procjenu zatim stiže Sandra iz Zagreba, turistička djelatnica, koja donosi goblen s motivom Posljednje večere. Goblen je ručno izrađivao njezin djed više od dvije godine, a uz emotivnu vrijednost postavlja se pitanje koliko se danas cijeni ovakav trud i hoće li pronaći kupca koji će ga prepoznati.

Foto: Nova TV

Emisiju će zaključiti Zoran, modni dizajner iz Dužice, koji donosi dva stolca pronađena na otpadu. Iako ih naziva “ružnim pačićima”, njihova starost, stil i potencijal mogli bi iznenaditi stručnjake i dokazati da ni odbačeni komadi namještaja nisu bezvrijedni.

Tko će kući otići zadovoljan, a tko će svoje predmete ipak vratiti doma, gledatelji će doznati u novoj epizodi Cash or Trasha. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Kći Gorana Višnjića postala nova Kraljica Hrvatske! Pogledajte tko se sve pojavio na izboru...
LANA LOURDES RUPIĆ

Kći Gorana Višnjića postala nova Kraljica Hrvatske! Pogledajte tko se sve pojavio na izboru...

U Rovinju je jučer sve prštalo od ljepote, a razlog je jubilarni, 35. izbor Kraljice Hrvatske 2025. za Kraljicu Svijeta! Pobjedu je odnijela Lana Lourdes Rupić, kći poznatog glumca Gorana Višnjića
Izbacivanje u 'Ljubav je na selu' će završiti velikom dramom i suzama: 'Makni mi se s očiju'
TEŠKA ODLUKA

Izbacivanje u 'Ljubav je na selu' će završiti velikom dramom i suzama: 'Makni mi se s očiju'

Emocije ključaju u novoj epizodi ‘Ljubav je na selu’: ljubomora, suze i dramatično izbacivanje potresaju farme, a izgovorene riječi zauvijek mijenjaju odnose među kandidatima
Evo tko je majka Lane Lourdes Rupić: Kći Gorana Višnjića je postala 35. Kraljica Hrvatske
IZ SJENE U REFLEKTORE

Evo tko je majka Lane Lourdes Rupić: Kći Gorana Višnjića je postala 35. Kraljica Hrvatske

Lana Lourdes Rupić, kći glumca Gorana Višnjića, postala je 35. Kraljica Hrvatske. Mlada ljepotica rođena je 2007., a pažnju javnosti privukla je svojim prvim velikim javnim uspjehom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025