Cate Blanchett otkrila zašto ima samo jednu fotografiju sa svog vjenčanja: Bila sam uznemirena

Glumica Cate Blachett (55) i njezin suprug, dramaturg, scenarist i redatelj Andrew Upton (59) vjenčali su se prije 27 godina, a ona je tek nedavno otkrila zašto ima samo jednu fotografiju tog posebnog dana.

- Kada smo se vjenčali, nismo imali apsolutno ništa novca. Nismo mogli imati fotografa, ali smo zato imali dva prijatelja koji su bili fotografi. Jedan se toliko napio da je zaboravio staviti film u kameru, a drugi se toliko dobro zabavljao da nije okinuo niti jednu fotografiju. I kao rezultat toga, imamo samo jednu sliku našeg vjenčanja - rekla je u emisiji Drew Barrymore.

Fotografiju je opisala mutnom i kazala kako prikazuje ulazak supruga i nje u automobil.

Foto: Dave Benett

- Bila sam tako tužna i uznemirena i tada sam plakala što nismo imali nijednu sliku, ali na kraju sam nekako prilično zadovoljna što nemam nijednu sliku jer se onda stalno pokušavam prisjetiti večeri - istaknula je Cate.

Cate i Andrew vjenčali su se 1997. godine, a upoznali dok je ona glumila u predstavi ruskog dramatičara Antona Čehova.

- On je mislio da sam suzdržana, a ja sam mislila da je on arogantan. I to samo pokazuje koliko možeš biti u krivu. Ali kad me jednom poljubio, to je bilo to - ispričala je glumica za Vanity Fair 1999. godine.

Foto: Stephane Mahe

Nekoliko godina kasnije, rekla je Ellen DeGeneres da ju je zaprosio nakon 21 dana veze. Danas imaju tri sina - Dashiella (23), Romana (20) i Ignatiusa (17) i kćer Edith (10).