<p>Oskarovka <strong>Cate Blanchett</strong> (51) otkrila je da je za vrijeme karantene slučajno porezala glavu motornom pilom, prenosi <a href="https://edition.cnn.com/2020/06/05/entertainment/cate-blanchett-chainsaw-accident-scli-intl/index.html">CNN</a> te da se ozlijedila, no da je u fazi oporavka. </p><p>- Zvuči uzbudljivo, ali ustvari nije bilo tako - 'u rukavicama' je glumica govorila o nesretnoj povredi, koja je zabrinula mnoge njezine obožavatelje. </p><p>Fanovi Cate nagađaju kako je ozljeda možda nastala u vrtlarskim poslovima, s obzirom na to da je oskarovka u ranijim intervjuima spomenula kako se često opušta u vrtu. Zanimljivo, nedavno je neobičnu ozljedu u vrtu zadobio i <strong>Brian May</strong> (72), gitarist legendarne rock grupe Queen. </p><p>- Osim što imam porezotinu na glavi, no sad sam dobro - rekla je u Blanchett razgovoru s bivšom australskom premijerkom Juliom Gillard. </p>