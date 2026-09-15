Catherine Zeta-Jones otkrila tajnu 26 godina dugog braka

Catherine Zeta-Jones (56) tvrdi da je tajna njezina 26-godišnjeg braka s Michaelom Douglasom (81) vrijeme koje provode odvojeno. Velška glumica i Douglas zaljubili su se prije gotovo tri desetljeća, kada joj je Michael tijekom njihova prvog razgovora navodno rekao: 'Bit ću otac tvoje djece'.

Actor Michael Douglas receives a star on Hollywood Walk of Fame | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Par ima dvoje djece, Dylana (26) i Carys (23), no njihov brak nije prošao bez problema. Kratko su se razdvojili 2013. godine tijekom turbulentnog razdoblja u kojem je Michaelu dijagnosticiran rak grla, a Catherine bipolarni poremećaj tipa II. Ubrzo su se ponovno pomirili, a Catherine se sada osvrnula na to kako je njihov odnos opstao dok su mnoge druge holivudske veze propale. Tajna njihova braka je, kaže, rad.

- Michael je tip koji će reći: ‘Idi radi taj posao, to je sjajno.’ Onda može doletjeti i vidjeti me. Puno bolje nego probuditi se i reći: ‘Što želiš za doručak, dragi?’ Mislim da naš brak nikada ne bi potrajao da je bilo tako - kazala je Zeta-Jones za The Sunday Times Culture.

Douglas se 2022. godine povukao iz glume nakon gotovo 60 godina karijere te je rekao da će se pred kamerama vratiti samo zbog nečega 'posebnog'. Zeta-Jones, pak, kontinuirano radi, a posljednjih je godina ostvarila velik uspjeh ulogom Morticije u Netflixovom hitu 'Wednesday'. Sljedeća će joj uloga biti u seriji 'Kill Jackie' na Prime Videu, u kojoj će prvi put nakon nekoliko desetljeća ponovno govoriti svojim prirodnim velškim naglaskom te glumiti glavnu junakinju, bivšu kraljicu kokaina. Kada nije na setu, ona i Michael žive u New Yorku, nakon desetljeća provedenog na Bermudima gdje su živjeli dok su njihova djeca išla u školu.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

Dylan i Carys sada oboje grade glumačke karijere nakon završetka fakulteta. Zeta-Jones nije oduševljena što ih javnost naziva nepo-bebama.

- Teško im je samostalno pronaći svoj put. Ta užasna fraza ‘nepo-beba’ grozna je jer ta djeca nisu tražila da se rode u ovome; sami pronalaze svoj put kroz život. Oni to vole i dobri su u tome - kazala je.