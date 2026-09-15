Obavijesti

Show

Komentari 0
GOVORILA I O DJECI

Catherine Zeta-Jones otkrila tajnu 26 godina dugog braka

Piše Magdalena Mucić,
Čitanje članka: 2 min
Catherine Zeta-Jones otkrila tajnu 26 godina dugog braka
11
PA/Pixsell | Foto: PA/Pixsell
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Velška glumica i Michael Douglas zaljubili su se prije gotovo tri desetljeća, kada joj je Douglas tijekom njihova prvog razgovora navodno rekao: 'Bit ću otac tvoje djece'. U braku su 26 godina i imaju dvoje djece

Admiral

Catherine Zeta-Jones (56) tvrdi da je tajna njezina 26-godišnjeg braka s Michaelom Douglasom (81) vrijeme koje provode odvojeno. Velška glumica i Douglas zaljubili su se prije gotovo tri desetljeća, kada joj je Michael tijekom njihova prvog razgovora navodno rekao: 'Bit ću otac tvoje djece'.

Actor Michael Douglas receives a star on Hollywood Walk of Fame
Actor Michael Douglas receives a star on Hollywood Walk of Fame | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
TKO BI JOJ DAO 56? FOTO Catherine Zeta Jones je otkrila tajnu vitke figure: Evo što jede i kako se mijenjala
FOTO Catherine Zeta Jones je otkrila tajnu vitke figure: Evo što jede i kako se mijenjala

Par ima dvoje djece, Dylana (26) i Carys (23), no njihov brak nije prošao bez problema. Kratko su se razdvojili 2013. godine tijekom turbulentnog razdoblja u kojem je Michaelu dijagnosticiran rak grla, a Catherine bipolarni poremećaj tipa II. Ubrzo su se ponovno pomirili, a Catherine se sada osvrnula na to kako je njihov odnos opstao dok su mnoge druge holivudske veze propale. Tajna njihova braka je, kaže, rad.

- Michael je tip koji će reći: ‘Idi radi taj posao, to je sjajno.’ Onda može doletjeti i vidjeti me. Puno bolje nego probuditi se i reći: ‘Što želiš za doručak, dragi?’ Mislim da naš brak nikada ne bi potrajao da je bilo tako - kazala je Zeta-Jones za The Sunday Times Culture.

RIJETKA OBITELJSKA FOTKA Michael Douglas i Catherine Zeta Jones s djecom otputovali na Antarktiku. Tamo je i Kolinda
Michael Douglas i Catherine Zeta Jones s djecom otputovali na Antarktiku. Tamo je i Kolinda

Douglas se 2022. godine povukao iz glume nakon gotovo 60 godina karijere te je rekao da će se pred kamerama vratiti samo zbog nečega 'posebnog'. Zeta-Jones, pak, kontinuirano radi, a posljednjih je godina ostvarila velik uspjeh ulogom Morticije u Netflixovom hitu 'Wednesday'. Sljedeća će joj uloga biti u seriji 'Kill Jackie' na Prime Videu, u kojoj će prvi put nakon nekoliko desetljeća ponovno govoriti svojim prirodnim velškim naglaskom te glumiti glavnu junakinju, bivšu kraljicu kokaina. Kada nije na setu, ona i Michael žive u New Yorku, nakon desetljeća provedenog na Bermudima gdje su živjeli dok su njihova djeca išla u školu.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

Dylan i Carys sada oboje grade glumačke karijere nakon završetka fakulteta. Zeta-Jones nije oduševljena što ih javnost naziva nepo-bebama. 

- Teško im je samostalno pronaći svoj put. Ta užasna fraza ‘nepo-beba’ grozna je jer ta djeca nisu tražila da se rode u ovome; sami pronalaze svoj put kroz život. Oni to vole i dobri su u tome - kazala je.

UŽIVA NAKON DIPLOME Znate li čija je ovo kći? Roditelji su joj velike holivudske zvijezde
Znate li čija je ovo kći? Roditelji su joj velike holivudske zvijezde

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Osramoćena influencerica Meri gledala FNC, pažnju je privukla dekolteom: Evo tko je još bio...
U ARENI ZAGREB

Osramoćena influencerica Meri gledala FNC, pažnju je privukla dekolteom: Evo tko je još bio...

Meri Banovac, ranije Goldašić, bila je ovog vikenda u zagrebačkoj Areni na FNC 33 spektaklu. Ranije je influencerica bila na meti kritika nakon što je, nekoliko dana od velikog požara u Omišu, na TikToku objavila video u kojem koristi audio zapis u kojem se govori o tome kako je deset ljudi poginulo u požaru u Bronxu. Zbog toga su je brojni korisnici počeli prozivati i ukazivati na neprimjerenost takvog sadržaja nakon tragedije.
FOTO Mama Renata pozirala u tangama! Okrenula se pa svima pokazala svoju bujnu guzu
ODUZIMA DAH

FOTO Mama Renata pozirala u tangama! Okrenula se pa svima pokazala svoju bujnu guzu

Renata Lovrinčević Buljan snimala se na Cetini. Prvi je dan predstavila bijeli kupaći kostim iz svoje kolekcije koji je naglasio njenu figuru. Drugi je dan pozirala u tangicama
FOTO Zaboravila grudnjak! Dara Bubamara na snimanje 'Zvezda granda' stigla u prozirnoj haljini
SVE JOJ SE VIDI

FOTO Zaboravila grudnjak! Dara Bubamara na snimanje 'Zvezda granda' stigla u prozirnoj haljini

Pjevačica je na snimanje 'Zvezda gradna' stigla u crnoj čipkastoj haljini koja je bila prozirna pa je otkrila da Dara ne nosi grudnjak. Bradavice je pokušala sakriti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026