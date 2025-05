Čekaju je teški dani? 'Nasljednik Nostradamusa' o Meghan: 'Bit će sve gore, morat će se povući'

Athos Salome (38) iz Brazila dobio je nadimak 'nasljednik Nostradamusa' zbog njegovih navodnih predviđanja. Strani mediji pišu kako je Salome navodno predvidio pandemiju Covida-19, kao i smrt kraljice Elizabete II. Nedavno je otkrio svoja nova predviđanja za kraljevsku obitelj...

Kako je ispričao za Daily Mail, kraljevsku obitelj čeka 'veliki događaj', moguće vezan za zdravlje 'ključnog člana' i to bi se moglo dogoditi negdje krajem ove godine ili početkom iduće. Podsjetimo, i kralj Charles i princeza Kate Middleton objavili su prošle godine da im je dijagnosticiran rak. Oboje su se s vremenom vratili svojim kraljevskim dužnostima i djeluju dobro u javnosti.

No, 'nasljednik Nostradamusa' previđa kako bi upravo taj događaj, vezan za zdravlje jednog člana, moglo izazvati primirje u obitelji te da bi se princ Harry mogao vratiti u Veliku Britaniju. Upravo je Harry ovih dana tražio da mu se osigura automatska policijska pratnja kada je u domovini, pa je pokušao i poništiti odluku tamošnjeg ministarstva unutarnjih poslova, no u svom naumu ipak nije uspio. Nakon toga dao je intervju za BBC u kojem je rekao da bi se volio pomiriti s ocem, no da on ne želi pričati s njime...

Kako predviđa Salome, do pomirenja će doći, a u tome će sudjelovati i najmlađa generacija, djeca princa Williama i Kate te djeca princa Harryja i Meghan Markle. Podsjetimo, Harry i Meghan s djecom već nekoliko godina žive u SAD-u, a Harry je ovih dana ispričao kako suprugu i djecu ne želi dovoditi u Britaniju jer, zbog toga što nema zaštitu policije, 'nije sigurno'.

A i sama Meghan je svako malo na udaru kritika javnosti. 'Nasljednik Nostradamusa' predviđa i kako će to trajati još neko vrijeme te tvrdi da bi se zbog svega toga mogla povući iz javnosti tijekom 2026. godine, a možda se vrati i glumačkim vodama, no ne 'onako kako biste mislili'. To znači, tvrdi Salome, da se Markle neće pojaviti u nekom holivudskom hitu, već bi mogla glumiti u nekom nazavisnom filmu.