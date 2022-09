Čekat će i do 30 sati da bi mogli obići lijes kraljice Elizabete II.

Sprovod kraljice Elizabete II. bit će u ponedjeljak 19. rujna u 11 sati i taj dan bit će proglašen neradnim danom, objavila je Buckinghamska palača. Tijelo pokojne kraljice Elizabete II. postavljeno je u Westminster Hallu i od srijede do ponedjeljka ujutro u 6 i 30 moći će se obići 24 sata na dan, objavio je grof Marshall, vojvoda od Norfolka koji koordinira pripreme za sprovod.

POGLEDAJTE VIDEO:

Svatko tko želi ući, morat će proći kroz sigurnosnu provjeru sličnoj putnicima u zračnim lukama i moći će uz sebe imati samo jednu malu torbu. Svi one koji će htjeti odati posljednju počast kraljici, bit će zamoljeni da pored lijesa prođu bez zastajkivanja kako se ne bi stvarale gužve i da bi se omogućio ulazak što većem broju ljudi. Nakon što obiđu lijes, morat će odmah krenuti prema izlazu da bi se održala protočnost kolone.

No, ulazak neće biti brz i svi koji dolaze upozoreni su da bi mogli čekati u redu i do 30 sati jer se kolona proteže na više od 5,5 kilometara - od Westminstera, uz Temzu sve do Tower Bridgea.

Stoga se mislilo na sve, pa će ljudi u koloni dobiti narukvice koje će im omogućiti da izađu iz reda, naprave pauzu i odu do zahoda, te po hranu i piće.

Potpuni detalji programa državnog sprovoda još nisu objavljeni, no očekuje se da će lijes biti odvezen na lafetu od Westminster Halla do obližnje Westminster Abbey, gdje će biti nazočno stotine svjetskih vođa i članova stranih kraljevskih obitelji.

Ceremonija će trajati do 12 i 15, kada će lijes biti odvezen na lafetu od Westminsterske opatije do Wellington Archaea, gdje će biti smješten u mrtvačka kola kako bi putovao u Windsor cestom.

Mrtvačka kola stići će u dvorac Windsor preko The Long Walka i bit će odvedena u kapelu St George's odakle će televizija prenositi misu kojoj će prisustvovati kraljevska obitelj.

Nakon mise zadušnice članovi uže obitelji preselit će se u malenu Memorijalnu kapelicu kralja Georgea VI. na privatnu ceremoniju sahrane. U skladu sa željama kraljice Elizabete, bit će pokopana uz svog supruga princa Philipa - čiji će lijes biti premješten iz kraljevske grobnice u kapeli St. George gdje je počivao od njegova prošlogodišnjeg sprovoda.Tako će uz pokojnu kraljicu Elizabetu II. ovdje biti i njezin suprug, a tu su već sahranjeni i članovi njezine obitelji - njezini roditelji i sestra, princeza Margaret.

Iza kraljičinog lijesa hodat će svi članovi njezine uže obitelji, a to su njezin najstariji sin, sad već proglašen kraljem Charles III., zatim kćer pokojne kraljice, princeza Anne, te mlađi sinovi princ Andrew i Edward, kao i kraljevi sinovi princ William i Harry. Sprovod kraljice Elizabete II., najdugovječnije monarhinje, prenosit će sve svjetske televizije, a u London će doći svi svjetski čelnici i sve kraljevske obitelji.

Najčitaniji članci