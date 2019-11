Celebrity vježbačice: 'Ne, moji trbušnjaci su bolji od tvojih...'

Teretana, trčanje, zdrava hrana, trošenje kalorija i znoj... Takav način života vode brojne slavne dame, koje se i u pedesetima hvale zavidnom linijom i trbušnjacima.

Glumicu i pjevačicu Jennifer Lopez (50) paparazzi često dočekuju ispred teretane, gdje provodi svako slobodno vrijeme koje nađe. J.Lo ne skriva koliko voli vježbanje, kao i njezin zaručnik, igrač bejzbola Alex Rodriguez (44). Spojila ih je ljubav prema tjelovježbi, a Jennifer je svog partnera zarazila i plesom, koji obožava.

- Volim vježbati ujutro, a ne ostavljati to za kasnije tijekom dana. Mnogo je lakše prionuti na trening kad je dan tek počeo. Mislim da je vježbanje ključ sreće i zadovoljstva - tvrdi J.Lo. Velika konkurencija u mišićima joj je i Halle Berry (53).

- Jedan od mojih ciljeva bili su definirani trbušnjaci. Konačno ih imam, a osjećaj je nevjerojatan - kaže Halle. I pjevačica Lepa Brena (59) ima zavidnu liniju, iako je prije bila, kako je sama opisala, “bucka”. Zahvaljujući dobrim genima, zdravom načinu života te svakodnevnim vježbanjem, Brena je dobila titulu “najseksi bake na Balkanu”. Nedavno je otkrila da zavidan izgled duguje i dobro isplaniranom režimu prehrane, a kad ima vremena, bavi se jogom.

- To me čini gipkom i daje mi elan. Izbacila sam mliječne proizvode. To je način prehrane koji vas čini sitim, a nije vam napuhnut trbuh i ne osjećate težinu u želucu - ispričala je Brena. O svojoj liniji brine se i Neda Ukraden (69).

- Evo i danas sam ustala ranije kako bih vježbala. Nemam vremena za teretane i fitness centre - rekla je svojedobno pjevačica. Glumica Ecija Ojdanić (45) u showu “Ples sa zvijezdama” pokazala je da itekako ima kondicije.

Na društvenim mrežama često objavljuje kako trči, a nekad joj društvo pravi i glumica Lana Gojak (36). Mila Elegović (49) drži do izgleda, a kad objavi fotografiju u oskudnijem izdanju, pratitelji je časte komplimentima.

