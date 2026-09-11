Celine Dion će u subotu održati koncert nakon čak šest godina

Celine Dion u subotu će održati prvi koncert nakon šest godina, čime započinje rasprodanu seriju nastupa u Parizu nakon što je njezinu karijeru privremeno prekinula borba s rijetkim neurološkim poremećajem.

Jedna od najprodavanijih glazbenih umjetnica svih vremena trebala bi održati niz od 26 koncerata u idućih osam mjeseci.

Dion je 2022. objavila da boluje od sindroma ukočene osobe te se povukla iz javnosti, a jedini važan nastup imala je na ceremoniji otvaranja Olimpijskih igara 2024., kada je s Eiffelovog tornja, odjevena u svjetlucavu Diorovu haljinu, izvela pjesmu Edith Piaf.

Koncerti u dvorani u pariškom predgrađu Nanterre, najavljeni u ožujku na njezin 58. rođendan, privući će obožavatelje iz cijelog svijeta.

Celine Dion Kicks Off Tour - Quebec | Foto: Boissinot Jacques/ABACA/PIXSELL

Od dolaska Celine Dion u Pariz na dvotjedne pripreme, obožavatelji satima čekaju ispred njezinog luksuznog pariškog hotela i pjevaju neke od njezinih najvećih hitova, a povremeno im se pridruži i sama pjevačica.

"Zbog nje sam cijeli život sanjarila i želim joj zahvaliti", rekla je 38-godišnja Cristina Piergentili, koja je doputovala iz Italije, ispred hotela Royal Monceau.

Pariz se priprema za koncerte. Stanica podzemne željeznice kod koncertne dvorane ukrašena je stihovima nekih od njezinih najpoznatijih pjesama, a u luksuznoj robnoj kući Galeries Lafayette postavljena je privremena trgovina s promotivnim proizvodima. Gradske vlasti očekuju tisuće ljudi na karaokama u njezinu čast u petak navečer.

"To je moj drugi dom", rekla je Dion novinarima po dolasku u Francusku 28. kolovoza.

"Najbolja je, moj je idol", rekla je 42-godišnja obožavateljica Aurelie Chabroll dok je ispred hotela čekala pjevačicu poznatu po pjesmama poput "It's All Coming Back to Me Now" i "Because You Loved Me".

"Ona je borkinja. To nam je zaista dokazala, a njezin je povratak jednostavno čaroban", rekla je Chabroll.