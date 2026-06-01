NAKON PAUZE

Celine Dion najavila 10 dodatnih koncerata u Parizu u svibnju 2027.

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Dodatni datumi uvedeni su pod pritiskom mnogih koji žele uživo doživjeti čaroliju ove kvebečke zvijezde najesen u areni La Défense na ulazu u Grad svjetla

Celine Dion nije bilo dovoljno pariške romanse: ta je svjetska zvijezda u ponedjeljak najavila seriju od deset novih koncerata u svibnju 2027., nakon pauze od 16 koncerata što će ih održati u rujnu i listopadu ove godine.

Novi datumi, planirani između 8. i 29. svibnja, zakazani su 'kako bi se zadovoljio neviđeni interes obožavatelja', objavio je njezin tim u priopćenju. Dodatni datumi uvedeni su pod pritiskom mnogih koji žele uživo doživjeti čaroliju ove kvebečke zvijezde najesen u areni La Défense na ulazu u Grad svjetla.

Ne čudi da bujaju alternativni pravci nabave ulaznica - lutrija, pretprodaja, preprodaja, prevare - suočeni s globalnom euforijom i cijenama koje se ponekad smatraju pretjeranima, mnogi obožavatelji otišli su praznih ruku sa svoje misije nabave karata. Kako bi se pokušale osigurati ulaznice za dodatne koncerte sljedeće godine, termini 'će biti ponuđeni ograničenom broju obožavatelja' koji su već registrirani za pretprodaju, objasnili su organizatori.

Ova namjenska prodaja trajat će od srijede do petka. Celine Dion (58) dospjela je na naslovnice diljem svijeta krajem ožujka kada je u videu i poruci projiciranoj na Eiffelov toranj najavila svoj povratak na pozornicu u Parizu nakon šest godina izbivanja iz javnosti zbog pandemije i stalnih zdravstvenih problema. Od 2022. živi sa sindromom ukočene osobe, rijetkim i neizlječivim neurološkim poremećajem.

Pjevačica pjesme 'Pour que tu m'aimes encore' planira petotjedni boravak koji počinje 12. rujna i traje do 17. listopada, s ukupno 16 koncerata. Svake će večeri privući otprilike 30 000 gledatelja. Povratak dive, koja je prodala 260 milijuna albuma, popraćen je i izlaskom nove pjesme u travnju koju je napisao Jean-Jacques Goldman, njezin dugogodišnji tekstopisac i skladatelj, najpoznatiji po njezinu kultnom albumu 'D'eux' objavljenom 1995. godine.

