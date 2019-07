Celine Dion zgrozila izgledom u mrežastoj haljini: 'Ispuhala se'

Pjevačica Celine Dion (50) posljednjih nekoliko godina šokira javnost svojim ispijenim izgledom, a nedavno je pokazala svoje najmršavije izdanje do sada. Kanadska pjevačica prisustvovala je na reviji nizozemske dizajnerice Iris Van Herpen (35) na Pariškom tjednu mode.

Foto: ANCA

Kako to obično biva, Celine je za reviju obukla kreaciju same dizajnerice - pletenu haljinu koja joj je zapela za cipele pa pjevačica nije mogla normalno hodati. No, osim 'čudnovate' haljine, vjerni obožavatelji primijetili su kako je pjevačica u potpunosti ispijena u licu, toliko da joj se vide jagodične kosti.

- Ženo, ti si stvarno anoreksična. Sva si se ispuhala. Što se događa? Počni jesti - samo su neki od komentara. Celine je jednom prilikom rekla kako dobru liniju duguje znojenju.

Foto: META

- Stalno se znojim. Ponekad želim da ljudi vide koliko se znojim i koliko radim - izjavila je jednom prilikom. Celine je nedavno optužena da je sotonistica nakon što je lansirala svoju liniju za dječju odjeću pod nazivom 'CELINUNUNU'.

Na internetskoj stranicu svoju kolekciju predstavila je kao unisex odjeću koja oslobađa djecu od tradicionalnih uloga dječaka i djevojčica te im omogućuje da rastu s vrijednostima jednakosti i slobode. Brojni pratitelji na društvenim mrežama, ali i jedan svećenik točnije egzorcist optužio je pjevačicu da je sotonistica te da priziva demone.