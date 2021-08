Nives Celzijus (39) je na društvenim mrežama progovorila o kriterijima 'savršenih' Instagram objava. Priznala je da neke svoje fotografije odmah obriše, da joj ne kvare pogled na lijepe fotke.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Fotka koju ne da nisam mislila objaviti nego sam ju momentalno proslijedila u smeće da mi ne kvari pogled na lijepe fotke. Tragovi valjanja po šljunčanoj plaži na nogama i guzi, masnice, celulit, prištići, loš kut, čudna faca, sjena na faci, previše nesavršenih elemenata koji ne zadovoljavaju kriterije 'savršene' fotke - napisala je u opisu fotografije na kojoj pozira na plaži, u bijelom kupaćem kostimu.

- I tako pričam s frendom o procesu stvaranja fotki za društvene mreže i pregledavamo one osuđene na uništenje kako bi mu argumentirala da to ipak nije samo 5 minuta posla... Zaključili smo da se njegova i moja vizija 'savršene' fotke u potpunosti razlikuje. One odbačene, njemu su savršene jer kako kaže, vjerno dočaravaju trenutak. Naime tragovi valjanja po šljunčanoj plaži privlačniji su od savršeno uglađenog tena ili točnije, što se manje trudimo, to bolje. Pa eto, reciklirao je neke od fotografija i spasio ih od uništenja - zaključila je Nives.

Na fotki je ubrzo skupila preko 18 tisuća lajkova a pratitelji su za njezin izgled imali samo komplimente.

- Meni je ovo jedna od tvojih naj fotki - glasio je jedan od komentara.