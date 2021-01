Svestrana Nives Celzijus (39) nedavno je zabrinula fanove napisavši kako je možda vrijeme da Celzijuse prepusti nekim novim generacijama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Neki su tada protumačili kako se pjevačica odlučila povući s javne scene, a ona je sada u intervjuu za IN magazin objasnila o čemu se radi.

- Možda Celzijusi više nisu prikladni. Dolaze ti te godine i onda ti onako svi: 'Stara si, debela si, dolaze mlađe. Fuj, pokrij se.' Možda je onda i vrijeme da Celzijuse prepustim mlađima. Naravno, ja ću i dalje ostati Nives. Neki su to krivo protumačili i mislili da se odmah povlačim sa scene. Ja ne mogu bez scene, ne mogu bez televizije. Tako da ne povlačim se, još sam tu - rekla je za In magazin.

Glazbenica je pogledala neke kadrove s početaka karijere te ih je komentirala.

- Gledam pomalo sa susramljem neke fotografije i video uratke, više na taj modni ukus. Ja koliko se volim hvalisati s tim seksepilom, realno ja sebe ne doživljavam tako - poručila je.

Progovorila je i o aktualnoj temi o kojoj svi bruje ovih dana, a to su ispovijesti zlostavljanih glumica.

- Mi smo nacija koja jako teško prihvaća tu vrstu samoispovijesti, jednostavno odbijaju vjerovati da to postoji i onda se uvijek provode neke analize, razlozi pa zašto je tako, zašto se sada oglašava, je li neka samopromocija. I onda zapravo to zlostavljanje samo se nastavlja. Pronaći hrabrost i reći to jasno i glasno je nešto čemu bih ja skinula kapu da je sad imam. Svaka čast tim ženama - zaključila je Nives.