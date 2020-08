A post shared by Nives Celsius (@nivescelsius) on Aug 22, 2020 at 11:50pm PDT

<p>Svestrana <strong>Nives Celzijus </strong>(38) na društvenim mrežama svakodnevno pokazuje kako radi kućanske poslove, pozira u kupaćim kostimima, kuha, pleše, a sad je objavila i video kako se pokušava popeti na bale sijena. </p><p>Nives je pozirala u kratkim hlačicama i žutom topiću koji joj se pomaknuo za vrijeme penjanja po balu i slučajno joj otkrio grudnjak. </p><p>- Na putu do vrha - napisala je Nives ispod videa, a ispod fotografije koje je objavila dala je do znanja kako uživa u trenucima provedenima na selu. </p><p>- Selo mi dobro stoji, a i ja njemu - tvrdi pjevačica koja je u kratkom vremenu skupila više od 13 tisuća lajkova ispod fotografije. </p><p>Inače, Nives je nedavno priznala kako je rijetko ljuta, a čak nije bila ljuta ni onda kad ju je dečko ostavio preko konobara. </p><p>- Ja sam toliko neljuta osoba da kad mi frend kasni sat vremena na dejt u restoranu, ja ga dočekam sa smiješkom i platim mu ručak. Jednom me dečko ostavio preko konobara. Ako ste mislili da je 'post it prekid' ponižavajući, razmislite 2x. Nisam bila ljuta. Čestitala sam mu rođendan 2 mjeseca poslije. Sve sa smiješkom, naravno. Kad mi sisterka bez pitanja uzme ono što sam taman naumila odjenuti, otkinula bih joj glavu točno 2 sekunde, ali je ona već negdje daleko i opušteno šetkara u mojoj dobitnoj kombinaciji i opet nisam ljuta. Jednom sam zaboravljena na nekoliko sati, trudna, s malim djetetom, bez novaca i vode, na plaži u Nici. Nisam bila ljuta - ispričala je pjevačica.</p><p><b>POGLEDAJTE 24 PITANJA S NIVES CELZIJUS: </b></p>