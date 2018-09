'Centimetri se tope': Kata želi otvoriti kamp za pretilu djecu

Želim pokrenuti edukacijski centar za roditelje u kojem ću ih učiti kako zdravo hraniti djecu, a u sklopu programa bili bi i treninzi, rekla nam je Katarina Rožanković (33). Bivša natjecateljica showa 'Život na vagi' nakon izlaska iz natjecanja na fitness učilištu stekla je zvanje za fitness instruktoricu. Danas je puna ideja kako pomoći drugima u mršavljenju, a želja joj je otvoriti fitness studio.

- Bio bi to edukacijski centar, a tijekom dječjih praznika otvorila bih kamp za pretilu djecu gdje bih kroz igre, radionice i edukacije učila djecu o zdravoj prehrani - kaže Katarina. Misli, dodaje, da neće uskoro otvoriti studio jer razmišlja o odlasku u Njemačku ili Austriju kako bi se mogla bolje educirati.

- Htjela bih promijeniti karijeru i okrenuti se fitness industriji. Planiram otići iz Hrvatske da steknem iskustvo - rekla je Katarina, koja je tijekom emisije izgubila više od 45 kilograma, no na toj brojci ne staje ni danas.

Foto: promo

- Treninzi su mi ušli pod kožu i ne mogu bez njih. Odradim minimalno tri treninga na tjedan. Prestala sam se vagati nakon finala, nije sve u broju kilograma, ima puno toga i u gubljenju centimetara, a oni uspješno idu dolje - ponosno dodaje bivša natjecateljica showa.

Trenutačno trenira prijatelje i poznanike, koji joj pomažu da se uhoda te da se usavrši i nauči kako pristupiti problemima s raznim karakterima. Katarina nikad nije imala problema sa sportskim aktivnostima, no kaže kako je zapostavljanje počelo s početkom radnog odnosa.

- Kao mala trenirala sam rukomet i košarku, poslije sam se bavila izviđačima i folklorom, ali sve je nestalo kad sam počela raditi - priznaje. Nakon odustajanja od hobijima pokušala je ići sama u teretanu.

Foto: promo

- Bilo mi je jako neugodno jer sam imala osjećaj da me svi gledaju, a s druge strane, nitko od zaposlenika mi nikad nije prišao i pitao me treba li mi objasniti kako koja sprava funkcionira - dodaje bivša natjecateljica, ali više nije za ozbiljno bavljenje sportovima.

- Ostajem na svojim treninzima koji me usrećuju, ali dobar okršaj u nekim sportovima ne odbijam, samo da ne izađem s masnicom ispod oka – našalila se Katarina. Navika za vježbanjem, kaže, uvijek je bila negdje uz nju, samo ju je trebalo probuditi i ne odustati. Prvi korak napravila je kad se prijavila u show “Život na vagi” te otad nije odustala od zdravog načina života.

- Sama sam sebi dokazala da granice ne postoje, da postoje samo u glavi i da ih možemo probiti - izjavila je Katarina. No palo joj je samopouzdanje nakon završetka showa.

- Primjećujem određene stvari na sebi koje prije nisam i to mi se ne sviđa. Prije natjecanja koža mi je bila čvršća i zategnuta, sad mi visi, pa to skrivam koliko mogu. To mi uništava samopouzdanje čak i više nego što sam mislila. Jedino mi je guza podignuta i to mi je super - iskreno kaže Katarina, koja podržava plus-size manekenke jer se sjeća kakvih je problema imala kad bi si nešto htjela kupiti. Nikad se nije mogla zamisliti kao jedna od njih jer ih prije nije bilo, ali danas misli da ne bi odbila ponudu da se prošeće pistom.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Ako sam mogla stati u kratkim hlačicama i sportskom grudnjaku pred cijelom Hrvatskom na malim ekranima, vjerojatno bih imala hrabrosti i za ovakav potez - izjavila je bivša natjecateljica. Nova sezona showa počinje 15. rujna, a Katarina poručuje novim kandidatima:

- Ostvarili ste uspjeh time što ste si priznali da problem postoji, sad ga zgrabite i riješite ga se. Lupite šakom o stol i krenite punim gasom naprijed ka ostvarivanju cilja.