Cenzurirali su ih radi netipičnog humora, a zbog sprdanja svega postali su legendarna skupina

"Leteći cirkus Montyja Pythona" kultna je humoristična serija BBC-a u režiji skupine Monty Python, a prva epizoda prikazana je 5. listopada 1969. godine. Emitirala se do 1974. te je imala 45 epizoda, a netipični, nadrealistični humor danas je već ušao u legendu ove slavne ekipe.

Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Terry Jones, Michael Palin i Terry Gilliam, poznatiji kao "Pajtonovci" i danas nasmijavaju generacije diljem svijeta, no često su hodali po rubu što se načina ismijavanja tiče. Kroz 15 godina, koliko je trajao njihov zajednički kreativni život, stvorili su novi model komedije te su otvorili vrata ismijavanju svih institucija, pogotovo jadne televizije kao alata aktualne vlasti. Posebni su bili zbog skečeva u kojima dijalozi nisu bili pretjerano važni, a čitavi format korišten za seriju slijedio je primjer Spikea Milligana iz njegove popularne serije "Q...".

Pajtonovci su se upoznali još na studiju, a pohađali su ugledna sveučilišta kao što su Oxford i Cambridge. Kasnije su radili zajedno na nekoliko radijskih i TV emisija, a u to su vrijeme došli na ideju da naprave skeč komediju koja se nije mogla usporediti ni sa čime u to vrijeme u čitavome svijetu. Uživali su u činjenici što ih nitko ne može svrstati ni u jedan žanr, zbog čega su dobili vlastitu kategoriju "Pajtonovci". BBC nije uvijek smatrao njihov humor prikladnim za televiziju, što je dovelo do određene cenzure tijekom treće sezone. Cleese je napustio seriju nakon te serije, a preostali Pajtonovci su završili posljednju, skraćenu četvrtu sezonu prije nego što je serija završila.

Iako isprva nisu imali sreće s druge strane Atlantika, Monty Python je 1974. postao popularan i u SAD-u kada ih je počela emitirati postaja PBS. Veliki uspjeh proslavili su s turnejama uživo i još tri filma, dok su u istom periodu na uzlaznoj putanji bile karijere svih članova skupine. "Leteći cirkus Montyja Pythona" postalo je kultno djelo u popularnoj kulturi te su imali veliki utjecaj na razvoj žanra komedije diljem svijeta. Zanimljivo je da je Guido van Rossum upravo po njima nazvao programski jezik Python, a riječ spam koja označava neželjenu poštu u e-mailu, dobila je ime po riječi koju su koristili upravo Pajtonovci.