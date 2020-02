Čestitala Nenadu: 'Sve je isto osim što te volim sto puta više'

Sve je isto od kada sam rekla DA osim što te volim sto puta više... Sretno ti Valentinovo ljubavi, napisala je na Instagramu Maja Šuput Tatarinov (40). Svatovska pjevačica čestitala je suprugu Nenadu (36) Dan zaljubljenih objavivši fotografije s njihovog vjenčanja.

'Živjela ljubav', 'Kako ste lijepi', pisali su im oduševljeni pratitelji na društvenoj mreži.

Podsjetimo, par se vjenčao u svibnju prošle godine, a Maja je jednom prilikom rekla kako je u 'friškom' braku normalno planiranje djece.

No otkrila je kako joj takva pitanja već pomalo idu na živce te kako takva pitanja više ne može shvatiti.

- Nije to gumb koji stisneš i onda se odjednom porodiš. Postoje ljudi koji ne mogu imati djecu, srećom, nisam ta, ali je to pitanje neugodno. Dok se nisam udala, maltretirali su me pitanjima kad ću se udati, sad kad sam se udala, pitaju me kad će dijete, a kad rodim, vrlo vjerojatno pitat će me hoće li drugo. Valjda kad sve to ispuniš, onda si Hrvat, katolik, pošten čovjek. Sve ostalo što radiš ništa je ako nisi ispunio te ciljeve - objasnila je iskreno pjevačica za Tportal.

Inače, Maja se nedavno na društvenim se mrežama pohvalila sretnom viješću - postaje voditeljica showa 'Tvoje lice zvuči poznato'. Umjesto Igora Mešina (52), koji je do sada bio voditelj emisije, Frani Ridjanu će u pomoć priskočiti upravo Maja.

