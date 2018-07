Cetinski: Pjevao bih Vatrenima i Daliću sedam dana zaredom

Više od sto tisuća ljudi na zagrebačkom Trgu bana Jelačića bilo je zaista strpljivo, kaže Krešimir Dolenčić (55). Režiser dočeka Vatrenih ispričao nam je da nije bilo problema s popunjavanjem sedmosatnog programa tijekom čekanja autobusa sa srebrnom hrvatskom reprezentacijom.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Nisam ‘kriv’ za radost i sreću. Doček su zapravo režirali sami navijači - ispričao je kazališni redatelj. Kaže da su po Trgu tražili pjevače koji će popuniti program, ali bio je to zaista lak zadatak - slavni su se i sami javljali da pjevaju navijačima.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Iz Moskve sam doletio nešto prije ‘Vatrenih i odmah krenuo na Trg - rekao nam je Tony Cetinski (49). Iako su Vatreni istom trasom putovali čak sedam sati, Cetinski se uspio snaći te je dojurio na doček.

- Išao sam obilaznim putevima i do Trga se probio preko Dolca. Iako je bilo na stotine tisuća navijača, propustili su me do pozornice - rekao je pjevač. Priznaje da je nakon puta bio umoran, ali za reprezentaciju mu ništa nije teško.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Zbog naših je prvaka cijela nacija disala kao jedno. Ako treba, Daliću i Vatrenima pjevat ću i sedam dana zaredom - rekao je Toni. Pjevač je jučer navečer nastupao i na dočeku izbornika Zlatka Dalića (51) u njegovom Varaždinu.