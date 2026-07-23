Četvero djece odbacilo Pittovo prezime, a evo što želi Angelina

Angelina Jolie (51) želi da svi napokon 'zacijele' od obiteljskih rana, dok njezina djeca odbacuju prezime Pitt. Glumica s bivšim suprugom Bradom Pittom (62) ima šestero djece - Maddoxa (24), Paxa (22), Zaharu (21), Shiloh (20) te blizance Knoxa i Vivienne (18).

Prije dva dana, Vivienne je kao i njeno troje braće i sestara, Zahari, Maddoxu i Shiloh, podnijela zahtjev za službenom promjenom prezimena i uklanjanjem prezimena Pitt.

Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM

Kao razlog promjene prezimena u sudskim dokumentima, do kojih je došao magazin People, navedeni su 'osobni razlozi'.

- Kada bi ljudi znali cijelu istinu, imali bi više suosjećanja za djecu i više bi ih poštovali - rekao je izvor blizak Angelini Jolie pa dodaju: 'Činjenica da javno ne govore loše niti iznose detalje pokazuje njihovu pristojnost'.

Isti izvor dodao je da Jolie 'nije ljuta' te da samo želi da svi 'zacijele'.

Vivienne je posljednja podnijela zahtjev kojim želi promijeniti ime u Vivienne Marcheline Jolie. Zahara želi postati Zahara Marley Jolie, dok Maddox traži promjenu u Maddox Chivan Jolie. Shiloh je još 2024. godine uspješno zatražila uklanjanje prezimena Pitt te se sada službeno preziva Jolie.

Foto: Hubert Boesl/DPA

S druge strane, izvor blizak Bradu Pittu ranije je za People izjavio kako je 'tužno gledati nekoga tko iznova javno pokazuje koliko je uspješno otuđio svoju djecu od drugog roditelja'.

Shilohin zahtjev odobren je u kolovozu 2024. godine, dok su postupci Zahare i Maddoxa još uvijek u tijeku. Rasprava o Maddoxovu zahtjevu zakazana je za 14. rujna, a Zaharina za 28. rujna. Oboje su u međuvremenu objavili zakonski propisanu javnu obavijest u listu Los Angeles Daily Journal, čime su potvrdili svoju namjeru promjene prezimena u skladu s kalifornijskim zakonom.

Rasprava o Vivienneinu zahtjevu zakazana je za 2. studenoga.

*uz korištenje AI-ja