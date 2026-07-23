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ODBACILA PREZIME

Četvero djece odbacilo Pittovo prezime, a evo što želi Angelina

Piše Stela Kovačević,
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Četvero djece odbacilo Pittovo prezime, a evo što želi Angelina
Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM
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Vivienne je posljednja podnijela zahtjev kojim želi promijeniti ime u Vivienne Marcheline Jolie. Zahara želi postati Zahara Marley Jolie, dok Maddox traži promjenu u Maddox Chivan Jolie

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Angelina Jolie (51) želi da svi napokon 'zacijele' od obiteljskih rana, dok njezina djeca odbacuju prezime Pitt. Glumica s bivšim suprugom Bradom Pittom (62) ima šestero djece - Maddoxa (24), Paxa (22), Zaharu (21), Shiloh (20) te blizance Knoxa i Vivienne (18).

Prije dva dana, Vivienne je kao i njeno troje braće i sestara, Zahari, Maddoxu i Shiloh, podnijela zahtjev za službenom promjenom prezimena i uklanjanjem prezimena Pitt.

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Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM

Kao razlog promjene prezimena u sudskim dokumentima, do kojih je došao magazin People, navedeni su 'osobni razlozi'.

- Kada bi ljudi znali cijelu istinu, imali bi više suosjećanja za djecu i više bi ih poštovali - rekao je izvor blizak Angelini Jolie pa dodaju: 'Činjenica da javno ne govore loše niti iznose detalje pokazuje njihovu pristojnost'.

RASKOL JOLIE-PITT Prezimena Pitt želi se riješiti i Vivienne: Predala je službeni zahtjev za promjenu
Prezimena Pitt želi se riješiti i Vivienne: Predala je službeni zahtjev za promjenu

Isti izvor dodao je da Jolie 'nije ljuta' te da samo želi da svi 'zacijele'.

Vivienne je posljednja podnijela zahtjev kojim želi promijeniti ime u Vivienne Marcheline Jolie. Zahara želi postati Zahara Marley Jolie, dok Maddox traži promjenu u Maddox Chivan Jolie. Shiloh je još 2024. godine uspješno zatražila uklanjanje prezimena Pitt te se sada službeno preziva Jolie.

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Foto: Hubert Boesl/DPA

S druge strane, izvor blizak Bradu Pittu ranije je za People izjavio kako je 'tužno gledati nekoga tko iznova javno pokazuje koliko je uspješno otuđio svoju djecu od drugog roditelja'.

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Shilohin zahtjev odobren je u kolovozu 2024. godine, dok su postupci Zahare i Maddoxa još uvijek u tijeku. Rasprava o Maddoxovu zahtjevu zakazana je za 14. rujna, a Zaharina za 28. rujna. Oboje su u međuvremenu objavili zakonski propisanu javnu obavijest u listu Los Angeles Daily Journal, čime su potvrdili svoju namjeru promjene prezimena u skladu s kalifornijskim zakonom.

Rasprava o Vivienneinu zahtjevu zakazana je za 2. studenoga.

*uz korištenje AI-ja

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