Chalamet navijao za Kylie dok je za Victoria's Secret nosila grudnjak od 50 milijuna dolara

Timothée Chalamet bodrio je Kylie Jenner na reviji Victoria’s Secret 2026., gdje je ona nenajavljeno debitirala na modnoj pisti. Glumac je sjedio u publici, smiješio se i pljeskao dok je njegova partnerica predstavljala grudnjak Fantasy Bra, čija se vrijednost procjenjuje na 50 milijuna dolara. Njezina majka Kris Jenner snimala je kćerin izlazak mobitelom, a uz nju je sjedio Corey Gamble.

Foto: Victoria's Secret/YouTube

Jenner je prvi put prošetala pistom slavnog brenda donjeg rublja, a za tu je priliku nosila i anđeoska krila. Fantasy Bra prvi je takav komad koji je Victoria’s Secret predstavio od 2018., a prema pisanju Voguea, riječ je o najskupljem dosad. U središtu grudnjaka nalazi se žuti dijamant, koji se procjenjuje na 22 milijuna dolara.

Chalamet i Jenner navodno su počeli vezu 2023. godine, no rijetko o njoj govore javno. Ipak, često se pojavljuju na važnim događajima jedno drugome u znak podrške. Jenner je, među ostalim, pratila Chalameta tijekom njegove prošlogodišnje sezone dodjele nagrada, koja je počela premijerom filma „Marty Supreme” u prosincu 2025. i uključila dodjele Critics Choice, Zlatni globus i BAFTA.

U ožujku 2026. Jenner je bila uz Chalameta i na dodjeli Oscara, gdje je bio nominiran za najboljeg glumca i najbolji film za „Marty Supreme”. U intervjuu za Vogue iz studenoga 2025. glumac je rekao da ne skriva pojedinosti o vezi zbog straha, nego zato što nema što reći. O mogućnosti da jednog dana imaju djecu dodao je:

Foto: Mario Anzuoni

- Djeca bi mogla biti na vidiku, rekao je Timothée Chalamet za Vogue.

Jenner već ima kćer Stormi, kojoj je osam godina, i sina Airea, kojemu su četiri godine, s bivšim partnerom Travisom Scottom. U kolovozu je u jednoj epizodi emisije „The Girls” rekla da ne želi proširiti obitelj, piše Page Six.

*uz korištenje AI-ja