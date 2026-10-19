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PODRŠKA IZ PRVIH REDOVA

Chalamet navijao za Kylie dok je za Victoria's Secret nosila grudnjak od 50 milijuna dolara

Piše 24sata,
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Chalamet navijao za Kylie dok je za Victoria's Secret nosila grudnjak od 50 milijuna dolara
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Foto: Mario Anzuoni
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Kylie Jenner je prvi put prošetala revijom slavnog brenda donjeg rublja, a partner ju je iz publike pratio osmijehom i pljeskom.

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Timothée Chalamet bodrio je Kylie Jenner na reviji Victoria’s Secret 2026., gdje je ona nenajavljeno debitirala na modnoj pisti. Glumac je sjedio u publici, smiješio se i pljeskao dok je njegova partnerica predstavljala grudnjak Fantasy Bra, čija se vrijednost procjenjuje na 50 milijuna dolara. Njezina majka Kris Jenner snimala je kćerin izlazak mobitelom, a uz nju je sjedio Corey Gamble.

Foto: Victoria's Secret/YouTube

Jenner je prvi put prošetala pistom slavnog brenda donjeg rublja, a za tu je priliku nosila i anđeoska krila. Fantasy Bra prvi je takav komad koji je Victoria’s Secret predstavio od 2018., a prema pisanju Voguea, riječ je o najskupljem dosad. U središtu grudnjaka nalazi se žuti dijamant, koji se procjenjuje na 22 milijuna dolara.

Chalamet i Jenner navodno su počeli vezu 2023. godine, no rijetko o njoj govore javno. Ipak, često se pojavljuju na važnim događajima jedno drugome u znak podrške. Jenner je, među ostalim, pratila Chalameta tijekom njegove prošlogodišnje sezone dodjele nagrada, koja je počela premijerom filma „Marty Supreme” u prosincu 2025. i uključila dodjele Critics Choice, Zlatni globus i BAFTA.

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U ožujku 2026. Jenner je bila uz Chalameta i na dodjeli Oscara, gdje je bio nominiran za najboljeg glumca i najbolji film za „Marty Supreme”. U intervjuu za Vogue iz studenoga 2025. glumac je rekao da ne skriva pojedinosti o vezi zbog straha, nego zato što nema što reći. O mogućnosti da jednog dana imaju djecu dodao je:

Victoria's Secret fashion show
Foto: Mario Anzuoni

- Djeca bi mogla biti na vidiku, rekao je Timothée Chalamet za Vogue.

Jenner već ima kćer Stormi, kojoj je osam godina, i sina Airea, kojemu su četiri godine, s bivšim partnerom Travisom Scottom. U kolovozu je u jednoj epizodi emisije „The Girls” rekla da ne želi proširiti obitelj, piše Page Six.

*uz korištenje AI-ja
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