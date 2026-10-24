Charli xcx pojavit će se u novom filmu Martina Scorsesea?

Charli XCX navodno će se pojaviti u novom filmu Martina Scorsesea, uz Leonarda DiCaprija i Jennifer Lawrence, doznaje Variety od svojih izvora. Film „What Happens at Night” prati američki bračni par koji putuje u mali europski grad kako bi posvojio dijete. Scorsese režira gotičku psihološku dramu za Apple i StudioCanal, a pojedinosti o ulozi pjevačice zasad ne otkrivaju.

Foto: Caroline Brehman

Priča prati par koji se, dok pokušava preuzeti dijete, sve manje razumije i sve manje zna o sebi. Uz DiCaprija i Lawrence, u filmu glume Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson i Jared Harris. Variety navodi da predstavnici Charli xcx, Applea i StudioCanala nisu odmah odgovorili na upit za komentar. Film još nema datum izlaska.

Pjevačica se posljednjih godina sve češće pojavljuje na filmskom platnu: u protekle dvije godine nastupila je u sedam filmova. Među njima je „The Moment”, lažni dokumentarac redatelja Aidana Zamirija koji se poigrava komercijalnim uspjehom albuma „Brat”.

Njezin novi album „Music, Fashion, Film” povezuje glazbu, modu i film, a na omotu se pojavljuju John Cale, Marc Jacobs i Scorsese. Pjevačica trenutačno privodi kraju američki dio turneje, a posljednji nastup ondje održat će u petak u Las Vegasu; u veljači odlazi u Europu.

Foto: Caroline Brehman

Scorseseov prethodni film bio je „Killers of the Flower Moon” iz 2023., a u njemu je također glumio DiCaprio i dobio je deset nominacija za Oscara, među njima za najbolji film.

Foto: C3396/DPA

*uz korištenje AI-ja