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UZ DiCaprija I LAWRENCE

Charli xcx pojavit će se u novom filmu Martina Scorsesea?

Piše 24sata,
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Charli xcx pojavit će se u novom filmu Martina Scorsesea?
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Foto: Caroline Brehman
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Variety doznaje da će pop zvijezda imati manju ulogu uz Leonarda DiCaprija i Jennifer Lawrence u gotičkoj psihološkoj drami.

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Charli XCX navodno će se pojaviti u novom filmu Martina Scorsesea, uz Leonarda DiCaprija i Jennifer Lawrence, doznaje Variety od svojih izvora. Film „What Happens at Night” prati američki bračni par koji putuje u mali europski grad kako bi posvojio dijete. Scorsese režira gotičku psihološku dramu za Apple i StudioCanal, a pojedinosti o ulozi pjevačice zasad ne otkrivaju.

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Foto: Caroline Brehman

Priča prati par koji se, dok pokušava preuzeti dijete, sve manje razumije i sve manje zna o sebi. Uz DiCaprija i Lawrence, u filmu glume Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson i Jared Harris. Variety navodi da predstavnici Charli xcx, Applea i StudioCanala nisu odmah odgovorili na upit za komentar. Film još nema datum izlaska.

Pjevačica se posljednjih godina sve češće pojavljuje na filmskom platnu: u protekle dvije godine nastupila je u sedam filmova. Među njima je „The Moment”, lažni dokumentarac redatelja Aidana Zamirija koji se poigrava komercijalnim uspjehom albuma „Brat”.

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Njezin novi album „Music, Fashion, Film” povezuje glazbu, modu i film, a na omotu se pojavljuju John Cale, Marc Jacobs i Scorsese. Pjevačica trenutačno privodi kraju američki dio turneje, a posljednji nastup ondje održat će u petak u Las Vegasu; u veljači odlazi u Europu.

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Foto: Caroline Brehman

Scorseseov prethodni film bio je „Killers of the Flower Moon” iz 2023., a u njemu je također glumio DiCaprio i dobio je deset nominacija za Oscara, među njima za najbolji film.

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Foto: C3396/DPA
*uz korištenje AI-ja

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Komentari 2
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