UOČI 60. ROĐENDANA

Charlie Sheen o turbulentnoj prošlosti: 'Čudo je da sam živ, još me hvata jeza od srama...'

Piše Ivan Jukić,
Foto: Nicole Kubelka/Geisler-Fotopress

Charlie Sheen slavi 60. rođendan i osam godina trijeznosti! Glumac sprema autobiografiju i dokumentarac, te kaže da se osjećao kao da ima "tigrovu krv". Spreman je za novi početak

Charlie Sheen, holivudski glumac poznat jednako po filmskim ulogama i skandalima iz privatnog života, 3. rujna puni 60 godina. U intervjuu za People priznao je da nije bio siguran hoće li ikada dočekati tu brojku, no danas, nakon osam godina potpune trijeznosti, život mu izgleda posve drukčije.

- Imam više dana iza sebe nego ispred, i to je u redu. Osjećam se prilično dobro - kaže Sheen, koji se održava u formi vježbajući na veslačkom trenažeru i pazeći na prehranu.

Nekadašnji miljenik tabloida, čije su borbe s ovisnošću o alkoholu i drogama bile javno razglašene, danas dane provodi daleko mirnije – u druženjima s prijateljima, posjetima roditeljima i pripremama za dva velika projekta. Riječ je o autobiografiji The Book of Sheen, koja izlazi 9. rujna, te Netflixovu dokumentarcu u dva dijela aka Charlie Sheen, čija je premijera dan kasnije.

LMKMEDIA_PLATOON-FILM-LMK110-35
Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net

- Ne radi se o ispravljanju prošlosti, već o tome da napokon ispričam priče onako kako su se doista dogodile - kaže Sheen, dodajući kako je veći dio svojih pedesetih proveo ispričavajući se ljudima koje je povrijedio.

Memoari donose njegov životni put od djetinjstva, odrastanja uz slavnog oca Martina Sheena i prva iskustva na filmskim setovima, pa sve do vrtoglavog uspona u filmovima Vod smrti (Platoon) i Wall Street. No, jednako brzo kao što je došla slava, stigli su i poroci – alkohol, kokain, brzi automobili i burni odnosi.

SASVIM ISKRENO Skandali, poroci i pad: Netflix donosi priču Charlieja Sheena
Skandali, poroci i pad: Netflix donosi priču Charlieja Sheena

Njegov pad kulminirao je 2011. kada je otpušten iz popularne serije Dva i pol muškarca nakon javnih ispada, uključujući i famozni intervju u kojem je govorio o „tigrovoj krvi“. Danas priznaje da su ga uz droge dodatno destabilizirali hormonski preparati koje je tada koristio.

Prekretnica je stigla 2017., kada se odlučio zauvijek ostaviti alkohola i droga. „Morate biti spremni. Samo vi možete spasiti svoj život,“ kaže Sheen, objašnjavajući kako mu je najveća motivacija bila želja da bude otac na kojeg se njegova djeca mogu osloniti.

Los Angeles: Poznati na dodjeli Angel nagrada
Foto: Hutchins Photo / IPA

Iako je s mnogima iz prošlosti izgladio odnose, priznaje da mu je samopraštanje najteže. „Još uvijek me znaju pogoditi ‘drhtaji srama’, podsjetnici na loše odluke i njihove posljedice. Ali oni su sve rjeđi, i to je napredak.“

Što slijedi? Sheen kaže da bi volio ponovno stati pred kamere, no da ovaj put ništa ne forsira. „Ne zovem ovo povratkom. Ovo je reset. Samo živim trenutak po trenutak.“

Memoari The Book of Sheen izlaze 9. rujna, a dokumentarac aka Charlie Sheen bit će dostupan na Netflixu od 10. rujna.

OSTALO

