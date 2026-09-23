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DRAMATIČAN BOOTCAMP

Chef Mario Mihelj odabrao je svoj tim u 'MasterChefu'. Neki kandidati su odustali, evo zašto

Piše 24sata,
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Chef Mario Mihelj odabrao je svoj tim u 'MasterChefu'. Neki kandidati su odustali, evo zašto
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Foto: Luka Dubroja
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Za mjesto u njegovom timu, u novom selekcijskom krugu borilo se njih 13, a svoje su mjesto osigurali: Marko Oniško, Marija Ćavar, Filip Krupski, Matija Vidaković, Andrea Soldat, Mirjana Maglić i Danijela Luburić

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Chef Mario Mihelj popunio je svoj tim sa sedam odabranih kandidata koji su osvajanjem pregače zauzeli prva mjesta među ovogodišnjih TOP 21 natjecatelja. Za mjesto u njegovom timu, u novom selekcijskom krugu Bootcampu borilo se njih 13, a svoje su mjesto osigurali: Marko Oniško, Marija Ćavar, Filip Krupski, Matija Vidaković, Andrea Soldat, Mirjana Maglić i Danijela Luburić.

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U prvom krugu kandidati su pripremali ajngemahtec juhu s gris noklicama, a najbolje su se snašli Marko, Marija, Filip Krupki, Matija, Andrea i Roman. Ipak, nakon što je dobio pregaču, Roman je iznenadio žiri odlukom da zbog bolesti u obitelji napusti natjecanje.

- Morate pregaču dati nekome drugom, po svoju ću pregaču doći drugi put - poručio je Roman.

Foto: Luka Dubroja

Manuel Eduardo Villalobos Barrera, Miško Mijo Trgovac i Dejan Ritter nisu uspjeli izboriti nastavak natjecanja, dok su novu priliku u drugom krugu dobili Mirjana Maglić, Anđela Kovačević, Thomas Andy Branson i Danijela Luburić. Pred njima je bio zadatak da od ponuđenih namirnica u 45 minuta pripreme autorsko jelo kojim će uvjeriti Marija da zaslužuju pregaču.

U tome su uspjele Mirjana i Danijela te tako postale dio Marijeva tima.

- Jedva čekam ući u MasterChef vilu - poručila je zadovoljna Danijela.

Foto: Luka Dubroja

Anđela se nakon drugog kruga oprostila od natjecanja, dok je Thomas zbog privatnih razloga odlučio da ne može nastaviti MasterChef avanturu.

- Sudjelovanje u emisiji za mene bi bio napor koji ne bih mogao izdržati - objasnio je Thomas.

Nakon uzbudljivog Bootcampa poznato je prvih sedam kandidata koji će useliti u 'MasterChef' vilu kao dio TOP 21 postave, a natjecanje za preostala mjesta u Stjepanovom i Goranovom timu nastavljaju se kroz iduće epizode.

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