Chef Mario Mihelj odabrao je svoj tim u 'MasterChefu'. Neki kandidati su odustali, evo zašto

Chef Mario Mihelj popunio je svoj tim sa sedam odabranih kandidata koji su osvajanjem pregače zauzeli prva mjesta među ovogodišnjih TOP 21 natjecatelja. Za mjesto u njegovom timu, u novom selekcijskom krugu Bootcampu borilo se njih 13, a svoje su mjesto osigurali: Marko Oniško, Marija Ćavar, Filip Krupski, Matija Vidaković, Andrea Soldat, Mirjana Maglić i Danijela Luburić.

U prvom krugu kandidati su pripremali ajngemahtec juhu s gris noklicama, a najbolje su se snašli Marko, Marija, Filip Krupki, Matija, Andrea i Roman. Ipak, nakon što je dobio pregaču, Roman je iznenadio žiri odlukom da zbog bolesti u obitelji napusti natjecanje.

- Morate pregaču dati nekome drugom, po svoju ću pregaču doći drugi put - poručio je Roman.

Foto: Luka Dubroja

Manuel Eduardo Villalobos Barrera, Miško Mijo Trgovac i Dejan Ritter nisu uspjeli izboriti nastavak natjecanja, dok su novu priliku u drugom krugu dobili Mirjana Maglić, Anđela Kovačević, Thomas Andy Branson i Danijela Luburić. Pred njima je bio zadatak da od ponuđenih namirnica u 45 minuta pripreme autorsko jelo kojim će uvjeriti Marija da zaslužuju pregaču.

U tome su uspjele Mirjana i Danijela te tako postale dio Marijeva tima.

- Jedva čekam ući u MasterChef vilu - poručila je zadovoljna Danijela.

Foto: Luka Dubroja

Anđela se nakon drugog kruga oprostila od natjecanja, dok je Thomas zbog privatnih razloga odlučio da ne može nastaviti MasterChef avanturu.

- Sudjelovanje u emisiji za mene bi bio napor koji ne bih mogao izdržati - objasnio je Thomas.

Nakon uzbudljivog Bootcampa poznato je prvih sedam kandidata koji će useliti u 'MasterChef' vilu kao dio TOP 21 postave, a natjecanje za preostala mjesta u Stjepanovom i Goranovom timu nastavljaju se kroz iduće epizode.