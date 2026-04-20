PROŠLE GODINE DOZNALA ISTINU

Cher 15 godina nije znala da ima unuku, sin joj je tajio istinu

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Foto: NIPI

Elijah Allman i njegova bivša partnerica Kayti Edwards prije 15 godina dobili su kćer Ever

Admiral

Cher me kontaktirala prošlog lipnja i pitala je li to istina, pa sam joj morala sve priznati, ispričala je Kayti Edwards o trenutku kad je pjevačica Cher (79) doznala da ima unuku Ever (15). Ever je kći Cherina sina Elijaha Allmana i Kayti Edwards, koji su godinama bili prijatelji prije kratke veze iz koje se 2010. rodila djevojčica.

FOTO Fanovi su odlučili: Ovo je 10 najboljih videoigara ikad. Lista je izazvala lavinu kritika

Cher je za sve doznala tek prošle godine, kad joj je Edwards rekla istinu. Ispričala je da je pjevačica ostala bez riječi kad je doznala da ima unuku za koju nije znala: 'Kazala je da je nešto o tome čula od Elijaha još 2021., ali nije znala je li riječ samo o nekoj ludoj priči'. Nakon šoka Cher je navodno svojoj obitelji rekla: 'O, moj Bože, napokon sam baka.'

Cher discusses her new memoir and confirms she’s working on a new album, as she appears on The Tonight Show
Foto: NIPI

Edwards tvrdi da je Elijah od prvog dana znao za dijete, ali da 'nikad nije htio biti otac'.

- Pojavio bi se svakih nekoliko godina, ali samo da pozdravi - rekla je.

Istina je počela izlaziti na vidjelo tek 2021., kad je Allman nakon predoziranja tadašnjoj supruzi priznao da ima dijete.

- Tad su krenule priče po obitelji. Nakon toga mi je poslao poruku da se želi iskupiti - ispričala je Edwards.

U rujnu prošle godine Kayti i Ever pozvane su u Cherin dom kako bi se upoznale. Edwards je pjevačicu opisala kao 'divnu i ljubaznu' domaćicu. Otad su Cher i njezina unuka u kontaktu, a pjevačica, koja je još 2018. rekla da bi voljela imati unuke, sad se prema Ever ponaša vrlo zaštitnički.

Kayti je dodala da je cijelo iskustvo bilo 'posve pozitivno'. Djevojčica je tek nedavno doznala da joj je Elijah biološki otac, i to nakon što je uhićen. Dotad je vjerovala da je samo obiteljski prijatelj.

Cher is seen here in Los Angeles going to see a movie
Foto: AKGS

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

