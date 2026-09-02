Cher o snahi s kojom vodi bitku za skrbništvo nad sinom: 'Njoj je stalo samo do slave i novca'

Pravna bitka koju pjevačica Cher vodi kako bi uspostavila skrbništvo nad svojim sinom Elijahom Blueom Allmanom naišla je na nove prepreke. Sud u Los Angelesu počeo je preispitivati ima li uopće nadležnost nad slučajem s obzirom na to da Allman, koji se na ročištu pojavio videovezom iz psihijatrijske ustanove u New Hampshireu, osporava tvrdnje da je Kalifornija njegovo prebivalište.

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Glazbena ikona godinama se bori za kontrolu nad financijama svog sina, jedinog djeteta s pokojnom legendom Greggom Allmanom, tvrdeći da se on bori s teškim problemima mentalnog zdravlja i ovisnosti. Cher navodi da se Allmanu ne može povjeriti upravljanje mjesečnim prihodom od deset tisuća dolara koji prima iz zaklade svog oca.

Upitna nadležnost kalifornijskog suda

Sutkinja Jessica A. Uzcategui izrazila je sumnju u nadležnost suda u Los Angelesu nakon što je sudski istražitelj izvijestio da se Allman ne namjerava vratiti u Kaliforniju, čak ni nakon otpuštanja iz bolnice.

​- Shvaćam da bi u New Hampshireu mogao biti zadržan do godinu i pol dana, a čak i tada bi bio vraćen u zatvorsku ili terapijsku ustanovu ondje. U takvim okolnostima, ne čini mi se da će se gospodin Allman vratiti u Kaliforniju u dogledno vrijeme, ako ikad - izjavila je sutkinja. Cherin odvjetnik Justin Gold oštro se usprotivio, tvrdeći da Allmanov iskazani stav treba promatrati u kontekstu njegova trenutnog stanja.

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​- Ta se preferencija iznosi dok je on zatvoren u mentalnoj ustanovi i nema poslovnu sposobnost. Jedini razlog zašto je sada u New Hampshireu jest taj što ne može otići. Njegova izjava da se ne vraća u Kaliforniju samo je pokušaj izbjegavanja nadležnosti ovog suda. Cijeli njegov život je ovdje - argumentirao je Gold.

Borba za kontrolu nad financijama i obiteljski raskol

Allmanovi problemi ponovno su dospjeli u medije nakon dva uhićenja u New Hampshireu početkom godine, uključujući optužbe za provalu i napad, piše Rolling Stone. Cher u sudskim dokumentima tvrdi da njezin sin godišnje prihode od zaklade, koji iznose oko 120.000 dolara, troši na nekontroliran način. Prema njezinim navodima, novac se "odmah rasipa bez obzira na njegove obveze ili dobrobit", često na skupe hotele koje si ne može priuštiti i drogu.

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Njegov polubrat Devon Allman podržao je zahtjev za skrbništvom, navodeći u izjavi da je Elijah "trenutačno opasan za sebe i nesposoban upravljati svojim životom i bilo kakvim sredstvima koja bi mu postala dostupna". Opisao je bratovo fizičko i mentalno stanje kao "užasavajuće i deluzijsko". S druge strane, Allmanova otuđena supruga Marieangela King protivi se Cherinoj peticiji, tvrdeći da bi ona ugrozila njegove šanse za oporavak. Sudski postupak u Kaliforniji privremeno je zaustavljen dok se čeka ishod paralelnog postupka za skrbništvo pokrenutog u New Hampshireu, a novo ročište zakazano je za prosinac.

U dokumentima kojima je TMZ imao pristup, Cher tvrdi da Marieangela pokušava preuzeti brigu o Elijahu 'u potrazi za novcem i malo slave'. Navela je i da je njezin sin već tri puta odbio Marieangeli dopustiti posjet dok se nalazi u Državnoj bolnici New Hampshire.

*uz korištenje AI-ja