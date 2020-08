Chrissy je bila trudna dok su joj vadili implantate: 'Nisam znala'

Manekenka Chrissy Teigen (33) i njezin suprug, pjevač John Legend (41) nedavno su podijelili sretnu vijest. Uskoro im stiže prinova u obitelj, a paru će to biti treće dijete.

A prije nekoliko tjedana manekenka je bila na uklanjaju implantata iz grudi. Nakon što se vijest o njezinoj trudnoći počela širiti, pratitelji su je na Twitteru pitali je li bila trudna tijekom operacije.

- Obavila sam rutinski test trudnoće koji se radi prije operacije. Pokazalo je da je negativan, no nije bio - odgovorila je Chrissy koja je i nekoliko tjedana nakon uklanjanja implantata ponovno napravila test na trudnoću. Priželjkivala je da bude pozitivan. 

Priznala je kako je bila uplašena, jer da su znali da je trudna, ne bi joj izvadili implantate iz grudi. No raduje se trudnoći jer joj je, tvrdi, jako teško bilo zatrudnjeti.

- Kada imate dovoljno vjere, život vas nagradi, vjerujte mi. I da, grudi me jako bole - dodala je Teigen.

Manekenka i John još uvijek nisu otkrili spol, ali su dodali kako se Luna i Miles raduju bratu ili sestri. Par se upoznao 2007. na snimanju spota njegove pjesme 'Stereo'. Nakon četiri godine glazbenik ju je zaprosio te su se vjenčali 2013. 

I nakon 13 godina par je sretno zaljubljen, a Legend je svojedobno otkrio kako tajna njihove sretne veze leži u redovitom odlasku na spojeve.