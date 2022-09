Chrissy Teigen otkrila istinu o gubitku sina: 'Postalo je jasno da Jack neće preživjeti, a ni ja'

Manekenka Chrissy Teigen (36) prije dvije godine je podijelila vijesti da je izgubila bebu u 20. tjednu trudnoće zbog komplikacija do kojih je došlo. No, sada je otkrila da je to zapravo bio izazvani prekid trudnoće, prenosi BBC.

POGLEDAJTE VIDEO:

Chrissy i njezin suprug, glazbenik John Legend (43), tada su pratiteljima rekli da je 'došlo do komplikacija u trudnoći te da je Chrissy doživjela spontani pobačaj', no sada je manekenka otkrila da je to zapravo bio namjerni prekid trudnoće.

- Prije dvije godine, kad sam bila trudna s Jackom, morala sam donijeti niz teških odluka koje slamaju srce. Na pola puta postalo je jasno da Jack neće preživjeti, a neću ni ja ako se medicinski ne intervenira - ispričala je manekenka o gubitku sina kojem su nadjenuli ime Jack.

- Nazovimo to pravim imenom, bio je to izazvani pobačaj. Pobačaj da spasim svoj život jer beba nije imala apsolutno nikakve šanse. Da budem iskrena, do prije nekoliko mjeseci nisam shvatila da je to to - dodala je.

Nekoliko tjedana nakon pobačaja Chrissy je u blogu objasnila kako joj je krvarenje postalo jače te je otišla u bolnicu, gdje su liječnici 'isprobavali vrećice i vrećice transfuzije krvi', ali nisu imale učinka.

- Nakon nekoliko noći u bolnici, liječnik mi je rekao točno ono što sam znala da slijedi – vrijeme je za rastanak - napisala je.

Teigen i Legend u braku su od 2013. godine i imaju kćer Lunu (6) i sina Milesa (4). Početkom kolovoza par je objavio da čekaju i treće dijete. Nedavno su objavili da očekuju i treće dijete.

- Prošlih nekoliko godina emocije u našim životima su bile, u najmanju ruku, zamagljene. No radost je ponovo ispunila naš dom i srca. Milijardu injekcija kasnije, od kojih su brojne u posljednje vrijeme bile u nogu kako možete i vidjeti, imamo još jednu bebu na putu - napisala je tada Chrissy na Instagramu uz fotografije na kojima je otkrila trudnički trbuh.

- Mislim da više nikada neću izaći s pregleda i biti više uzbuđena nego zabrinuta no, za sada je sve savršeno. Osjećam se divno i da, bilo je jako teško držati ovo u tajnosti tako dugo - zaključila je.

Najčitaniji članci