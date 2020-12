Chrissy Teigen (34), supruga glazbenika John Legenda (41) prije tri mjeseca izgubila je bebu, a sada je na društvenim mrežama objavila fotografiju na kojoj pozira u uskoj haljini, ali i dalje ima trbuščić.

- Ovo smo ja i moje tijelo jučer. Iako nisam trudna, svaki pogled u ogledalo podsjeća me na ono što je moglo biti. Ne znam zašto i dalje imam trbuščić. Tužna sam, frustrira me to - napisala je Chrissy i dodala:

- Ponosna sam na to kamo je ovo putovanje odvelo moje tijelo i um. Sretna sam što imam dvoje nevjerojatne djece koji se transformiraju u velike male ljude iz dana u dan - stoji u objavi koja je u nekoliko sati 'skupila' tisuće poruka podrške.

Teigen je naglasila kako je zahvalna što imaju dvoje predivne djece - Lunu i Milesa, ali je svjesna da ne može svaki dan biti savršen.

Chrissy je nakon gubitka sina kojeg su nazvali Jack na Instagramu podijelila niz potresnih fotografija na kojima su ga ona i suprug mazili. Pratitelji i obožavatelji slali su im poruke podrške te joj poručili kako cijene njezinu iskrenost i da su uz nju u trenucima tuge. Na svemu im je zahvalio John u objavi na društvenoj mreži.

- Hvala svima koji ste molili za nas, slali nam riječi utjehe i suosjećali s nama. Cijenimo vašu ljubav i podršku više no što sami znate. Čuli smo toliko priča drugih obitelji koje su doživjele istu bol. To je klub u kojem nitko ne želi biti, ali utješno je znati da nismo sami. Siguran sam kako će Chrissy o tome imati puno više za reći kada bude spremna - rekao je glazbenik.