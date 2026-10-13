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VODI LJUBAV I U AVIONU

Christina Aguilera otkrila je sve o svom seksualnom životu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Christina Aguilera otkrila je sve o svom seksualnom životu
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Foto: Mario Anzuoni
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Christina Aguilera otvoreno dijeli svoje iskustvo o seksualnosti u novom podcastu, gdje otkriva važnost seksualnih igračaka te neobična iskustva iz aviona

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Prošle su 24 godine otkako je Christina Aguilera privukla veliku pozornost pjesmom 'Dirrty' i svojim provokativnim plesnim pokretima na pozornici. No, ova talentirana 45-godišnja pjevačica tijekom godina nije zazirala od otkrivanja intimnih detalja o svom životu u spavaćoj sobi. Od iskustava vezanih uz seks u avionu pa sve do svojih vrućih vještina u krevetu, Christina je u više navrata otvoreno govorila o svom seksualnom životu.

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Foto: Instagram

U svom prvom intervjuu za neki podcast, Christina je razgovarala s Alex Cooper te otkrila koja joj je omiljena seksualna poza i zašto smatra da su vibratori i lubrikanti neophodni. Tijekom gostovanja u podcastu 'Call Her Daddy', glazbenica i sedmerostruka dobitnica nagrade Grammy, koja je prodala 75 milijuna nosača zvuka diljem svijeta, objasnila je zašto su joj seksualnost i seksualne igračke toliko važni.

-Uvijek sam htjela u potpunosti prigrliti svoju seksualnost. To mi je oduvijek bilo važno. Seksualnost je predivna stvar i mi žene moramo voditi računa o njoj. Moramo se doista pobrinuti da nam bude prioritet - priznala je Glazbenica koja se na glazbenu scenu probila megahitom 'Genie in a Bottle' još 1999. godine.

Foto: Instagram

Majka dvoje djece otkrila je da je, iako je počela masturbirati u ranoj dobi, bila nešto starija kada je prvi put stupila u seksualni odnos.

- Mislim da sve počinjemo masturbirati još kao djevojčice. To je krenulo rano. Mislim da neki ljudi imaju osjetljivija područja; ja sam oduvijek bila svjesna onoga što se događa 'dolje'. Zanimljivo je da sam odavala takav dojam, jer sam vjerojatno bila posljednja osoba koja je izgubila nevinost. To je bilo nešto što sam čuvala za sebe. Izgubila sam nevinost kasnije nego što biste pomislili. priznala je plavokosa ljepotica koja je zaručena za glumca Matthewa Rutlera.

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Kad ne pjeva sa Sabrinom Carpenter ili ne radi remikseve s Machine Gun Kellyjem, Christina je suosnivačica i glavna savjetnica za brend tvrtke 'Playground Sexual Wellness', koja proizvodi liniju lubrikanata za poticanje libida pa stoga ne čudi što voli i koristi njihove proizvode.

Foto: Instagram


- Dobar je osjećaj. Eksperimentirali smo s tim. Možeš ga držati na noćnom ormariću; to je najbolji prijatelj tvog kreveta. Ovaj je proizvod dobar za tebe i za tvoju rodnicu. To je epicentar moći. To je glavna zvijezda. Treba to istraživati. Pruža dobar osjećaj - istaknula je i otkrila kako je mnogo puta vodila ljubav i u avionu.

-  Avioni mogu biti zabavni. Svakako smo znali sakriti stvari ispod pokrivača kad su sjedala bila dovoljno velika. Ne mogu vjerovati da nas nisu uhvatili toliko puta u toliko situacija. Na međunarodnim letovima, kad ugase svjetla, uvijek ima prostora za kreativnost - otkrila je.

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