UTJELOVILA JE U FILMU

Christy Martin: Dala sam samo jedan savjet Sydney Sweeney

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Mark Blinch

Glumica Sydney Sweeney uz savjete Christy Martin pripremila se za zahtjevnu ulogu u filmu “Christy”, koji prikazuje njezinu borbu u ringu, ali i osobne izazove izvan njega

Film “Christy” donosi inspirativnu priču o životu legendarne boksačice Christy Martin, prve žene koja je postala svjetska prvakinja u supervelter kategoriji i jedno od najvećih imena ženskog boksa. Tijekom svoje 24-godišnje karijere, Martin je ostvarila 59 borbi i 49 pobjeda, većinu nokautom, a promovirao ju je slavni Don King.

Iza sportskog uspjeha skrivala se teška privatna priča. Martin, poznata kao “Coalminer’s Daughter”, odrasla je u Zapadnoj Virginiji, a život joj se promijenio kada je upoznala trenera Jima Martina, s kojim se kasnije i udala. Njihov brak obilježilo je nasilje i kontrola, dok je Christy godinama skrivala svoju seksualnost.

Ulogu ove borbene žene preuzela je Sydney Sweeney, koja je prošla zahtjevnu fizičku i emocionalnu transformaciju. Kako bi što vjerodostojnije utjelovila Christy, čitala je njezinu autobiografiju, gledala stare borbe i trenirala po nekoliko sati dnevno, uz pomoć nutricionista i boksačkih trenera,navodi NBC news.

Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

- Znala sam da svatko mora čuti njezinu priču - izjavila je Sweeney.

Povodom izlaska filma, oglasila se i sama Christy Martin. Za magazin GQ  istaknula je koliko ju je impresionirala Sweeneyina predanost ulozi.

- Već na setu, hodala je i govorila kao ja. Bila sam zadivljena - rekla je. Dodala je i kroz šalu kako joj je jedini savjet bio da “malo više okrene kukove pri lijevom krošeu.

Foto: Mark Blinch

Sweeney, koja se borila i s kritikama na društvenim mrežama, rekla je da ih nastoji ignorirati. - Znam tko sam i što vrijedim. Ne dopuštam drugima da me definiraju,” izjavila je za GQ.

Za Christy, danas 57-godišnjakinju, film je više od sportskog biopica: “Moj život je priča o preživljavanju. Želim pomoći ženama koje trpe nasilje i onima koje se bore s identitetom da shvate — uvijek postoji izlaz.

