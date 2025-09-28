'Chuckov život': Ovaj filmski hit mogao bi vas dirnuti do suza! Zagonetan je, a tu je i poruka...

Postoje filmovi koji vas natjeraju na razmišljanje i djeluju kao melem za dušu. “Chuckov život” (The Life of Chuck), najnovije ostvarenje redatelja Mikea Flanagana, upravo je takvo djelo. Ova adaptacija istoimene novele (zbirke “If It Bleeds”) majstora pripovijedanja Stephena Kinga, nije horor na koji smo navikli. Ovo je duboko dirljiva i optimistična priča koja je s pravom osvojila prestižnu nagradu publike na Toronto Film Festivalu i pozicionirala se kao jedan od važnijih filmova godine.

Film je podijeljen u tri čina, no priču o Charlesu “Chucku” Krantzu pripovijedaju unatrag, počevši od kraja njegova života do djetinjstva. Prvi čin, koji je zapravo posljednje poglavlje Chuckova života, uvodi nas u svijet na rubu apokalipse. Učitelj Marty i njegova bivša supruga, medicinska sestra Felicia, pokušavaju održati privid normalnosti dok se svijet oko njih doslovno raspada. Prirodne katastrofe brišu kontinente s karte, internet se gasi, a zvijezde nestaju s neba. Usred ovog kaosa, pojavljuju se misteriozni jumbo plakati i televizijske reklame s jednostavnom porukom: “39 sjajnih godina! Hvala, Chuck!” Nitko ne zna tko je Chuck, ali njegova prisutnost prožima posljednje dane čovječanstva i stvara nadrealnu i zagonetnu atmosferu.

Drugi čin nas vodi u središnji dio Chuckova života. Chuck kojeg utjelovljuje Tom Hiddleston, naizgled je običan računovođa na poslovnom putu koji sreće uličnu bubnjarku. Ponesen ritmom, on spontano započne plesati, a pridružuje mu se i nepoznata djevojka koju tumači Annalise Basso. Taj trenutak čiste radosti postaje metafora za prepuštanje životu i pronalaženje ljepote u neočekivanim trenucima.

Treći, odnosno prvi čin, vraća nas u Chuckovo djetinjstvo. Nakon tragične smrti roditelja, mladi Chuck odrasta s djedom i bakom. U njihovom domu, ispunjenom ljubavlju, ali i tajnama, Chuck uči temeljne životne lekcije koje će ga oblikovati i, kako ćemo kasnije shvatiti, utjecati na sudbinu čitavog svemira.

Mike Flanagan se već dokazao kao jedan od vještih redatelja današnjice, posebno u žanru horora i adaptacijama djela Stephena Kinga (“Doctor Sleep”, “Gerald’s Game”). Međutim, “Život Chucka” njegovo je remek-djelo. Odbacivši elemente strave, Flanagan je zaronio u srž Kingova pisanja, koje se, kako i sam autor često ističe, temelji na dubokoj empatiji, ljubavi i razumijevanju ljudskosti. Rezultat je film koji vibrira toplinom i iskrenošću.

U jednom vas trenu može rasplakati, a već u sljedećem nasmijati do suza. Glazba The Newton Brothersa stapa se s vizualima i dodatno naglašava emocionalne vrhunce ovog “feel-good” filma.

U središtu filma leži predivna i duboka ideja, inspirirana stihovima Walta Whitmana: “Ja sam golem, ja sadržim mnoštva.” Film postavlja pitanje vrijednosti jednog ljudskog života u beskraju svemira i nudi odgovor: svaki život je beskonačno vrijedan, jer svaka osoba u sebi sadrži čitav svemir.

Tom Hiddleston kao odrasli Chuck pruža slojevitu izvedbu. Njegova plesna scena postaje kultni filmski trenutak. Za pripremu te scene, Hiddleston je prošao intenzivan plesni trening, uključujući stilove poput moonwalka, salse i quickstepa. Unatoč vrućem vremenu u Alabami, gdje su snimali, Hiddleston je izjavio da je na setu bilo prezabavno i neponovljivo.

Mlađe verzije Chucka, koje tumače talentirani Benjamin Pajak i Jacob Tremblay, fantastično prenose dječju znatiželju i razigranost.

“Život Chucka” je podsjetnik da je život, sa svim svojim usponima i padovima, slatkim i gorkim trenucima, čudesno putovanje.